“Rip educazione”, sul porto canale spunta il cartello funebre con ironia

Il Maraffa risponde con ironia alla triste dipartita del “buongiorno, buonasera”

Il Maraffa lo fa con il suo proverbiale stile. Quello di far buon viso a cattivo gioco. Chi fa un lavoro a stretto contatto con il pubblico sa bene quanto oggi la gentilezza e la cortesia nei clienti sia una merce più che mai rara. Forse, il fatto di ottenere un servizio dà anche diritto a dimenticare le buone maniere? Difficile dirlo. Sta di fatto che, con ironia, oltre la porta dell’Irish pub del porto canale sull’asta di ponente hanno deciso di celebrare la triste dipartita dei tanto amati e apprezzati: Buongiorno, Buonasera, Grazie e Prego.

Qualcuno penserà che da un po’ di tempo non si sentivano più in giro…