Approvato il calendario estivo per l’uso delle palestre scolastiche

Pianificazione sportiva: pubblicato il piano di allocazione definitivo
Con la determinazione n. 521 del 27 aprile 2026, il Comune di Cesenatico ha ufficializzato l’assegnazione delle palestre scolastiche per il periodo extrascolastico estivo. Il provvedimento conclude l’iter avviato lo scorso marzo per garantire alle società sportive locali spazi adeguati durante i mesi più caldi.
Il calendario approvato copre il periodo compreso tra il 3 giugno e il 15 settembre 2026.
Dettagli della concessione e adempimenti per le società
L’approvazione del piano di allocazione definitivo dà il via libera all’Ufficio Turismo-Sport per procedere con le fasi operative necessarie all’effettivo utilizzo degli impianti. In particolare, l’ufficio si occuperà di:
Sottoscrizione dei contratti: Stipula delle concessioni individuali con ogni società richiedente.
Definizione dei canoni: Calcolo del canone stagionale basato sulle tariffe orarie stabilite dalla Giunta Comunale (Delibera n. 61/2026).
Gestione dei servizi: Organizzazione delle pulizie, delle aperture e dell’attivazione dell’acqua calda sanitaria.
Le dirigenze scolastiche riceveranno a breve il calendario completo per coordinare l’accesso alle strutture.
Disponibilità residue e ricorsi
Il Comune ha precisato che eventuali spazi rimasti liberi al termine di questa procedura non andranno perduti: potranno infatti essere assegnati successivamente ad altri richiedenti, sempre seguendo le modalità previste dall’avviso pubblico originale.
Per quanto riguarda la tutela legale, contro questo provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.