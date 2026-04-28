Refurtiva da 50mila euro recuperata dopo la spaccata. VIDEO

La spaccata alla boutique di Cesena

L’indagine è partita dopo il colpo messo a segno il 23 aprile alle 04:20 in un noto negozio del centro di Cesena. I malviventi, dopo aver neutralizzato i sistemi di allarme, hanno utilizzato una Fiat 500 (rubata poco prima nelle vicinanze) come ariete per sfondare la vetrata.

In pochi minuti, i ladri hanno sottratto borse, abbigliamento e accessori griffati per un valore superiore ai 50.000 euro, dileguandosi poi a bordo di due biciclette.

Le indagini e il blitz a Rimini

Grazie ai rilievi scientifici, alle testimonianze dei cittadini e all’analisi dei sistemi di videosorveglianza, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno individuato un monovolume con targa estera utilizzato per la fuga.

Le ricerche si sono concentrate nel riminese, portando alla localizzazione dei sospettati in una struttura ricettiva di Rimini. Durante il blitz del 24 aprile, i Carabinieri hanno sorpreso i due uomini e recuperato:

l’intera refurtiva asportata dalla boutique di Cesena;

250 paia di occhiali di marca, risultati rubati il 16 aprile in un negozio di ottica a San Marino;

Strumentazione sofisticata per la duplicazione di chiavi e l’alterazione di centraline elettroniche di auto.

Arresto e sequestro

Oltre alla merce rubata, sono state sequestrate anche le biciclette utilizzate a Cesena, probabilmente pronte per essere impiegate in altri colpi.

I due fermati, entrambi senza fissa dimora in Italia e con precedenti penali, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e del Sostituto Procuratore della Procura di Rimini.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.