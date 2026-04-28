Playoff basket: Buena Onda vs Medicina. L’appello: “Vestitevi di blu!”

Subito dentro o fuori. Vincere per andare ai quarti, perdere per andare al mare.

Buena Onda al mare ci vive già e quindi non ha nessuna intenzione di abbandonare il sogno promozione. Al Pala Cesenatico arriva Basket 2007 Medicina. La formazione bolognese ha conquistato la qualificazione alla post season soltanto all’ultima giornata, agguantando l’ottava piazza del girone E. Il miglior realizzatore della squadra, guidata da coach Regazzi, è Lenzarini, giocatore storico e di grande esperienza nel campionato di DR2.

Con questa formula playoff infernale, la Buena Onda non può permettersi passi falsi da qui fino al termine della stagione. Gara secca: se vinci vai avanti, se perdi sei fuori.

Vestitevi di blu per trasformare il palazzetto in un’Onda blu.

“Un’onda che cresce partita dopo partita, che travolge tutto.

Vestitevi di blu, come i Regaz in campo, come il mare che collega Cesenatico a Cervia. Facciamo arrivare quest’onda il più lontano possibile”. Questo l’incitamento della squadra che chiama a raccolta tutti per continuare l’impresa.

“Alle partite in casa – aggiungono dalla squadra – consegneremo a tutti i partecipanti la Buena Onda Basket Card: la tessera che vi regala sconti incredibili nelle migliori attività di Cesenatico e Cervia. Un sentito ringraziamento agli sponsor”.

Dopo la sirena, il terzo tempo si gioca al Merendero del Buena Onda Basket Club.

nformazioni Utili per il Match