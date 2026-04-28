Tartaruga Caretta Caretta trovata morta a Zadina

Una tartaruga marina della specie Caretta Caretta è stata ritrovata morta nella giornata di oggi (martedì 28 aprile) a Zadina. L’animale si trovava ai piedi del molo dove attracca la motonave New Ghibli.
Il ritrovamento ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno subito segnalato la presenza della tartaruga priva di vita. Non sono ancora note le cause della morte, ma episodi simili lungo la costa Adriatica non sono rari e spesso sono legati alla cattura accidentale nelle reti da pesca.
foto Simo Erik