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Tartaruga Caretta Caretta trovata morta a Zadina

Anna Budini28 Aprile 2026
tartaruga - foto Simo Erik

Una tartaruga marina della specie Caretta Caretta è stata ritrovata morta nella giornata di oggi (martedì 28 aprile) a Zadina. L’animale si trovava ai piedi del molo dove attracca la motonave New Ghibli.

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Il ritrovamento ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno subito segnalato la presenza della tartaruga priva di vita. Non sono ancora note le cause della morte, ma episodi simili lungo la costa Adriatica non sono rari e spesso sono legati alla cattura accidentale nelle reti da pesca.

foto Simo Erik

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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