L’umarell d’arenile approva. Spiaggia di Cesenatico pronta al 1 maggio

Immortalato l’umarell d’arenile

Sovente li si trova ai cantieri. Dopo ore trascorse, impassibili, a osservare gli operai intenti nei lavori sentenziano come un giudice dell’estrema corte su cosa era meglio fare. Gli umarell sono ormai una figura mitologica e simpatica. Molti che leggono e chi scrive ricopriranno un giorno quel ruolo.

Se nell’entroterra sono ai margini dei cantieri di case e strade, al mare a Cesenatico, l’umarell nostrano si apposta a osservare i lavori di assetto estivo sulla spiaggia.

Un capocantiere honoris causa

Nelle foto che riportiamo, è possibile notare un raro caso di umarell d’arenile che sta sovrintendendo i lavori di stesura delle plotte della passerella e degli ombrelloni che punteggiano la spiaggia.