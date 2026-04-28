L’umarell d’arenile approva. Spiaggia di Cesenatico pronta al 1 maggio

Immortalato l’umarell d’arenile
Sovente li si trova ai cantieri. Dopo ore trascorse, impassibili, a osservare gli operai intenti nei lavori sentenziano come un giudice dell’estrema corte su cosa era meglio fare. Gli umarell sono ormai una figura mitologica e simpatica. Molti che leggono e chi scrive ricopriranno un giorno quel ruolo.
Se nell’entroterra sono ai margini dei cantieri di case e strade, al mare a Cesenatico, l’umarell nostrano si apposta a osservare i lavori di assetto estivo sulla spiaggia.
Un capocantiere honoris causa
Nelle foto che riportiamo, è possibile notare un raro caso di umarell d’arenile che sta sovrintendendo i lavori di stesura delle plotte della passerella e degli ombrelloni che punteggiano la spiaggia.
Il contributo dell’umarell d’arenile
La spiaggia si vuole far trovare pronta per il lungo week end del primo maggio, le dune sono state spianate e chi raggiungerà l’arenile di Cesenatico troverà “il grosso” dei lavori fatti. Ombrelloni, lettini, passerelle, attività aperte saranno, in molti casi, pronte ad accoglierli.
Un servizio preciso che ha potuto contare anche sul contributo dell’umarell d’arenile che, in questo caso, ha dato la propria perizia scovando alcuni ombrelloni storti e interrogandosi anche sul ripascimento e sulle ingressioni marine. Honoris causa.