Lotta alle zanzare: la Regione Emilia-Romagna approva il piano arbovirosi 2026

Il Piano sarà operativo dal 1° maggio al 31 ottobre 2026, coordinando l’azione delle Amministrazioni comunali e dei dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Usl.

Gli obiettivi: sorveglianza integrata e approccio “One Health”

La strategia regionale punta a un’integrazione totale tra sorveglianza entomologica, veterinaria e sanitaria. I pilastri del piano includono:

Riduzione della densità degli insetti: Interventi mirati per limitare la popolazione di zanzare.

Individuazione precoce: Monitoraggio costante della circolazione virale (in particolare del virus West Nile ).

Blocco della trasmissione: Interventi immediati per impedire il passaggio del virus da persona a insetto e viceversa.

Viene confermato l’approccio One Health, un modello che integra la salute umana, animale e ambientale, monitorando non solo i casi clinici ma anche la presenza del virus in uccelli e zanzare.

Strategie di intervento: dai trattamenti larvicidi all’educazione dei cittadini

Per combattere la diffusione della zanzara tigre, il Piano prevede un programma strutturato:

Trattamenti larvicidi: Interventi periodici nelle caditoie stradali e aree pubbliche. Trattamenti adulticidi: Utilizzati solo in casi di estrema emergenza, infestazioni localizzate in siti sensibili (ospedali, RSA) e previo parere dell’AUSL. Coinvolgimento dei privati: I cittadini sono chiamati a gestire correttamente le proprie aree verdi e adottare comportamenti preventivi.

L’assessore Fabi: “Fondamentale la collaborazione di tutti”

L’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, ha ribadito l’importanza della sinergia tra istituzioni e popolazione:

“Tutti insieme possiamo ridurre il rischio di trasmissione di virus pericolosi. La Regione è pronta con i Comuni e le Aziende sanitarie, ma la collaborazione dei cittadini è essenziale: piccoli accorgimenti quotidiani e i trattamenti larvicidi nelle aree private possono fare la differenza”.

I dati epidemiologici: il bilancio del 2025

Il Piano 2026 nasce dall’analisi dei dati dell’anno precedente, che ha visto una circolazione significativa di virus trasmessi da vettori. Nel 2025, l’Emilia-Romagna ha registrato 3 casi autoctoni di Dengue su 4 totali in Italia. Particolarmente rilevante è stato l’impatto del virus Chikungunya, con 322 casi autoctoni in regione rispetto ai 384 nazionali.

Per quanto riguarda il virus West Nile, l’Italia ha confermato 773 infezioni totali (di cui 367 in forma neuro-invasiva); di queste, 30 sono state registrate sul territorio emiliano-romagnolo.

Diagnosi precoce e canali informativi

Per minimizzare il rischio di focolai autoctoni, la Regione punta sulla formazione del personale sanitario (medici di base, pediatri e pronto soccorso). L’obiettivo è ridurre i tempi tra sospetto clinico e conferma del laboratorio (CRREM) a un massimo di 48-60 ore.

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale e le guide ai comportamenti corretti, è possibile consultare il portale dedicato: www.zanzaratigreonline.it.