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In Romagna

Alcol a scuola a Cervia: tensione all’Istituto Alberghiero e intervento del 118

Anna Budini29 Aprile 2026
ambulanza

Mattinata movimentata all’Istituto Alberghiero di Cervia, dove un episodio legato al consumo di alcol tra studenti ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari. I fatti si sono verificati all’ISS “Tonino Guerra”, al centro di una vicenda che sta facendo discutere.

Secondo le prime informazioni, alcuni studenti avrebbero introdotto e consumato bevande alcoliche all’interno della scuola, violando il regolamento scolastico e le norme di sicurezza. La situazione è rapidamente degenerata, tanto da rendere necessario l’intervento della Polizia Locale, giunta sul posto per riportare la calma e identificare i responsabili.

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Durante le operazioni, però, la tensione è salita ulteriormente. Per motivi ancora in fase di accertamento, si sarebbe verificato uno scontro verbale tra studenti e un docente, con momenti di forte agitazione. La situazione ha destato preoccupazione tra i presenti, tanto da richiedere anche l’arrivo di un mezzo del 118.

Resta da chiarire se lo scontro sia sfociato in una colluttazione fisica o se l’intervento dei sanitari sia stato necessario a seguito di un malore accusato da uno dei coinvolti. Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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