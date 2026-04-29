Alcol a scuola a Cervia: tensione all’Istituto Alberghiero e intervento del 118

Mattinata movimentata all’Istituto Alberghiero di Cervia, dove un episodio legato al consumo di alcol tra studenti ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari. I fatti si sono verificati all’ISS “Tonino Guerra”, al centro di una vicenda che sta facendo discutere.
Secondo le prime informazioni, alcuni studenti avrebbero introdotto e consumato bevande alcoliche all’interno della scuola, violando il regolamento scolastico e le norme di sicurezza. La situazione è rapidamente degenerata, tanto da rendere necessario l’intervento della Polizia Locale, giunta sul posto per riportare la calma e identificare i responsabili.
Durante le operazioni, però, la tensione è salita ulteriormente. Per motivi ancora in fase di accertamento, si sarebbe verificato uno scontro verbale tra studenti e un docente, con momenti di forte agitazione. La situazione ha destato preoccupazione tra i presenti, tanto da richiedere anche l’arrivo di un mezzo del 118.
Resta da chiarire se lo scontro sia sfociato in una colluttazione fisica o se l’intervento dei sanitari sia stato necessario a seguito di un malore accusato da uno dei coinvolti. Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.