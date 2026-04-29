Savignano: 34enne arrestato dai carabinieri per mandato di arresto europeo

L’attività è partita dall’arresto del 34enne, in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo, emesso nel giugno 2025 dalla competente Autorità Giudiziaria tedesca. In quella circostanza, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Forlì Cesena, in stretto raccordo con i colleghi tedeschi che avevano segnalato la possibile sua presenza in provincia, hanno individuavano l’uomo in un domicilio che aveva reperito a Savignano sul Rubicone. A seguito di questi accertamenti una mattina del dicembre 2025, i militari del Nucleo Investigativo, collaborati da quelli della locale Stazione carabinieri, hanno rintracciato e, al compimento delle formalità di rito con l’identificazione e l’esecuzione del provvedimento, hanno arrestato l’uomo, poi associato al carcere di Forlì, a disposizione delle competenti Autorità Giudiziarie italiana e tedesca.

All’esito della procedura di estradizione e in esecuzione delle disposizioni impartite dalla Corte d’Appello di Bologna, i carabinieri della Stazione di Savignano sul Rubicone, hanno accompagnato il 34enne — che nelle more del procedimento estradizionale, era stato sottoposto all’obbligo di firma giornaliera presso il comando Carabinieri di Savignano sul Rubicone — alla Frontiera Aerea di Milano Malpensa per la consegna alle Autorità di polizia tedesche.