Bagnarola in festa 2026: Programma, paella e solidarietà a Cesenatico

L’evento, nato dalla sinergia tra le principali realtà locali — tra cui l’Associazione L’Albero della Vita, la Parrocchia di Bagnarola e la Cooperativa Granata — punta a mantenere viva l’identità del territorio attraverso una serata di condivisione.

Il Programma di sabato 23 maggio: Gusto e Musica

L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio presso il campo sportivo di Bagnarola, situato lungo via Cesenatico.

Stand Gastronomici e la famosa Paella

A partire dalle 18:30, apriranno gli stand gastronomici. Il piatto forte della serata sarà la celebre Paella di Bagnarola(disponibile anche per l’asporto), affiancata da un menù ricco di classici romagnoli e street food:

Piadina con salsiccia e cipolla.

Hot dog e patatine fritte.

Il gelato artigianale di Gelato Lab.

Intrattenimento per grandi e piccini

La colonna sonora della serata sarà affidata alla musica dal vivo dei Motel Cesare, che garantiranno intrattenimento di alta qualità per tutta la durata dell’evento. Per i più piccoli, invece, è prevista l’animazione dedicata a cura di ACG Bagna.

Solidarietà: il ricavato alla Scuola dell’Infanzia

Quest’anno la festa assume un valore ancora più profondo. Gli organizzatori hanno infatti deciso di devolvere l’intero ricavato della serata alla Scuola dell’Infanzia “Primo Lucchi” di Bagnarola. Un gesto concreto a sostegno delle famiglie e dei bambini che vivono il quartiere quotidianamente.

Le parole di Matteo Cantoni (Presidente Comitato di Zona)

Il presidente Matteo Cantoni, giunto quasi al termine del suo mandato quinquennale, ha espresso grande emozione per il traguardo raggiunto:

“Vedere che questa festa, nata subito dopo l’insediamento del Comitato, è diventata una tradizione attesa mi emoziona molto. Quest’anno abbiamo scelto di aiutare la nostra scuola dell’infanzia: un gesto importante per fare qualcosa di bello per i bimbi della zona”.

Nonostante il mandato del Comitato attuale sia in scadenza, Cantoni si dice certo che il futuro dell’evento sia assicurato: “Siamo sicuri che la tradizione continuerà perché rappresenta un momento di comunità pieno di significato. Ci vediamo il 23 maggio!”.