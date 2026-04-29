Casa Magnani, la nuova casa funeraria: i dettagli

“La casa funeraria è stata pensata per rispettare la persona, la famiglia e il tempo del lutto. Abbiamo quindi realizzato un ambiente che potesse trasmettere senso di casa (colori, tappeti, divani in velluto…) oltre ad essere esteticamente carino e caldo” – esordisce così Chiara, dipendente della struttura.

“Ci sono quattro camere ardenti dove vegliare il proprio caro con ingresso autonomo, e dotata di anticamera con divani e poltrone qualora vi fossero bambini o parenti che non hanno desiderio di vegliare sul defunto, ma di stare pur sempre con il resto di parenti e amici in modo raccolto.

Presente, poi, la sala del commiato ovvero una sala dove si possono svolgere i funerali in forma civile, laica, di qualsiasi religione sia il defunto. Si tratta di una stanza anche detta polivalente in quanto verrà utilizzata per incontri relativi alle costellazioni famigliari, elaborazione del lutto e altri incontri”, prosegue Chiara.

“Preciso che nella parte anteriore vi è tutto quello che riguarda le celle frigorifere, le tavole per lavare e vestire come in una qualsiasi camera mortuaria, con la differenza che non vi sono tempi serrati e prestabiliti. Non abbiamo vincoli di orario. Possiamo anche fare i recuperi di notte in caso di decesso notturno ovvero trasferire il corpo in Casa Funeraria nel totale rispetto e sicurezza. Si tratta di servizi in forma gratuita”, conclude la dipendente.