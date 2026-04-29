Cesenatico protagonista su BBC con “Prossima fermata, America”

Oggi (mercoledì 29 aprile), Cesenatico si è trasformata in un set televisivo internazionale grazie all’arrivo delle telecamere della BBC sul porto canale. La celebre emittente britannica ha scelto la città romagnola come tappa per la realizzazione di nuove riprese della trasmissione “Prossima fermata, America”, una serie di documentari di viaggio molto seguita dal pubblico europeo.

Durante la giornata, la troupe ha realizzato diverse riprese panoramiche e interviste, tra cui quella al direttore del Museo della Marineria, Davide Gnola. L’intervista ha approfondito la storia del porto canale leonardesco e il legame tra Cesenatico e la tradizione navale.