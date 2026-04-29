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Cesenatico protagonista su BBC con “Prossima fermata, America”

Anna Budini29 Aprile 2026
BCC

Oggi (mercoledì 29 aprile), Cesenatico si è trasformata in un set televisivo internazionale grazie all’arrivo delle telecamere della BBC sul porto canale. La celebre emittente britannica ha scelto la città romagnola come tappa per la realizzazione di nuove riprese della trasmissione “Prossima fermata, America”, una serie di documentari di viaggio molto seguita dal pubblico europeo.

Durante la giornata, la troupe ha realizzato diverse riprese panoramiche e interviste, tra cui quella al direttore del Museo della Marineria, Davide Gnola. L’intervista ha approfondito la storia del porto canale leonardesco e il legame tra Cesenatico e la tradizione navale.

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“Prossima fermata, America” è una serie documentaristica presentata dal giornalista Michael Portillo e trasmessa su BBC Two a partire dal 1° febbraio 2016. Il programma è noto per raccontare viaggi attraverso luoghi iconici, con uno sguardo attento alla storia, alle tradizioni e alle curiosità locali.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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