Pesca, PD accusa: “Stop agli aiuti, cresce la dipendenza dall’estero”

Il settore della pesca italiana torna al centro del dibattito politico dopo la bocciatura, da parte del Governo, degli ordini del giorno presentati dal Partito Democratico a sostegno del comparto. Una decisione che, secondo i dem, rischia di aumentare la dipendenza dall’estero e indebolire la sovranità alimentare del Paese.

“A parole difendono la sovranità alimentare, nei fatti la indeboliscono”, dichiarano Antonella Forattini, capogruppo in Commissione Agricoltura alla Camera, insieme ai deputati Marino, Romeo, Rossi e Vaccari. Il riferimento è al voto dell’Aula sul disegno di legge “Valorizzazione della risorsa mare”, che ha respinto le proposte di sostegno alle imprese della pesca.

I numeri, sottolineano i parlamentari, parlano chiaro: oggi circa il 75% del pesce consumato in Italia proviene dall’estero. In questo scenario, la mancata approvazione di misure di supporto rischia di ridurre ulteriormente la produzione nazionale, già messa sotto pressione dall’aumento dei costi energetici e dal calo dei fondi europei destinati al settore.