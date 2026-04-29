Proroga concessioni balneari fino al 2030, se…

Le concessioni balneari potranno essere estese fino al 30 settembre 2030, con un’ulteriore possibilità di slittamento al 31 marzo 2031 qualora emergano difficoltà concrete nello svolgimento delle gare. La proroga riguarda in particolare le situazioni in cui il litorale abbia subito danni a causa dell’erosione costiera o di eventi meteo estremi, come quelli registrati lo scorso gennaio in Calabria, Sardegna e Sicilia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.