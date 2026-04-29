 Skip to main content
Notizie

Proroga concessioni balneari fino al 2030, se…

Anna Budini29 Aprile 2026
spiaggia cesenatico

Le concessioni balneari potranno essere estese fino al 30 settembre 2030, con un’ulteriore possibilità di slittamento al 31 marzo 2031 qualora emergano difficoltà concrete nello svolgimento delle gare. La proroga riguarda in particolare le situazioni in cui il litorale abbia subito danni a causa dell’erosione costiera o di eventi meteo estremi, come quelli registrati lo scorso gennaio in Calabria, Sardegna e Sicilia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

La misura è contenuta in un emendamento presentato dalla Lega al decreto Commissari, approvato dalla Commissione Ambiente del Senato. In questo modo viene introdotto un allungamento di tre anni rispetto alla scadenza attualmente prevista per il 30 settembre 2027.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share