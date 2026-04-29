Sagra della Cantarella: nuova location, grandi eventi e due weekend di festa

La Sagra della Cantarella torna nel 2026 con un’edizione destinata a segnare una svolta importante nella storia della manifestazione. Dopo anni in piazza della Libertà, l’evento si sposta nella nuova area eventi di viale Europa: uno spazio più ampio e funzionale, situato accanto a un parcheggio multipiano da 1.000 posti. Una scelta che risponde alla crescente affluenza di pubblico e alla volontà di valorizzare ancora di più una tradizione profondamente radicata nel territorio.
L’edizione 2026 si svolgerà in due weekend: dal 30 aprile al 3 maggio e dall’8 al 10 maggio, con un programma rinnovato, ricco di musica, spettacoli e iniziative per tutte le età.
Un programma musicale ricco e trasversale
Il nuovo spazio permetterà di ospitare un calendario ancora più vario, pensato per animare le serate e i pomeriggi di Gatteo Mare.
Primo weekend:
- 30 aprile: apertura con DJ Cleto e le sue sonorità afro e deep melodic
- 1° maggio: pomeriggio con i Moka Club e serata “Italian Hits Live” con The Seniors
- 2 maggio: live dei Revolution con grandi hit dance dagli anni ’70 ai 2000
- 3 maggio: atmosfera irlandese con i Drunken Lullabies e la loro musica celtica.
Secondo weekend:
- 8 maggio: DJ set revival “Forever Young” e comicità con Maria Pia Timo
- 9 maggio: concerto della Max Pezzali Tribute Band
- 10 maggio: gran finale con i Roxy Bar, tributo a Vasco Rossi
Spazio alle famiglie e ai più piccoli
La Sagra della Cantarella 2026 dedica grande attenzione anche alle famiglie, con un vero villaggio del divertimento attivo nei weekend.
Tra le attività:
- gonfiabili, truccabimbi e bolle giganti
- giochi in legno tradizionali con Fiorenzo Montalti (sabato 2 e domenica 3 maggio)
- spettacolo interattivo di Bimbobel (nel pomeriggio di sabato 2 maggio)
- laboratorio ludico del Laboratorio Marcone (sabato 9 e domenica 10 maggio)
- magia e giocoleria con il Mago Katorcio (nel pomeriggio di sabato 9 maggio).
Un’offerta pensata per coinvolgere bambini e adulti, riscoprendo il piacere del gioco e della condivisione.
Tradizione gastronomica e sapori romagnoli
Protagonista indiscussa resta la Cantarella, dolce tipico della tradizione locale preparato dai volontari del Centro Ricreativo Culturale “Giulio Cesare”.
Lo stand gastronomico offrirà piatti tipici romagnoli:
- apertura serale alle 19 il 30 aprile, 2, 8 e 9 maggio
- apertura anche a pranzo (ore 12.30) l’1, 3 e 10 maggio.
Motori, solidarietà e comunità
Durante i due weekend, l’area ospiterà esposizioni di motor club con auto d’epoca, vetture americane e Fiat 500, creando un’ulteriore attrazione per gli appassionati.
Non mancherà la solidarietà, grazie alla collaborazione con Telemaco Onlus, presente con la tradizionale pesca di beneficenza.
L’evento è organizzato dall’associazione Uniti per Gatteo, con il supporto del Comune e del Credito Cooperativo Romagnolo.
Una festa per tutta la comunità
“Abbiamo predisposto tanti parcheggi e uno spazio sicuro, ideale per le famiglie. Il nostro obiettivo è fare comunità e offrire momenti di divertimento prima della stagione estiva”, spiega il presidente dell’associazione Uniti per Gatteo, Davide Branzanti.
Informazioni utili
Per dettagli e aggiornamenti:
- Sito web: www.sagradellacantarella.it
- Facebook: Sagra della Cantarella Gatteo Mare
- Instagram: sagradellacantarellagatteomare
- IAT Gatteo Mare: 0547 86083
- URP Gatteo: 0541 935521