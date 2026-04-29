Sagra della Cantarella: nuova location, grandi eventi e due weekend di festa

Una festa per tutta la comunità

“Abbiamo predisposto tanti parcheggi e uno spazio sicuro, ideale per le famiglie. Il nostro obiettivo è fare comunità e offrire momenti di divertimento prima della stagione estiva”, spiega il presidente dell’associazione Uniti per Gatteo, Davide Branzanti.

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