Start Romagna: più facilità d’acquisto e pugno duro contro l’evasione

Innovazione e accessibilità: viaggiare in Romagna è sempre più “Smart”

L’azienda ha trasformato l’accesso ai servizi di trasporto pubblico locale (TPL) implementando soluzioni che mettono al centro l’utente. L’obiettivo è eliminare ogni barriera all’acquisto del titolo di viaggio, rendendo l’esperienza di bordo fluida e moderna.

Dai pagamenti Contactless a Chat&Go: tutte le modalità d’acquisto

Oltre ai canali tradizionali, Start Romagna ha puntato con decisione sulla digitalizzazione:

Biglietterie e rivendite: Punti fisici capillari sul territorio.

Pagamenti Contactless: Possibilità di pagare a bordo con carte di credito, debito o smartphone.

Chat&Go: La vera rivoluzione introdotta nel 2025, che permette di acquistare il biglietto direttamente tramite una chat di WhatsApp, rendendo l’operazione immediata per chiunque possieda uno smartphone.

Per supportare questa transizione, sono state attivate campagne di comunicazione mirate alle fermate, sui social media e sul sito ufficiale, garantendo massima trasparenza e informazione.

Legalità a bordo: controlli intensificati e nuove tecnologie

Parallelamente alla facilitazione degli acquisti, Start Romagna ha dato una stretta decisiva ai controlli. Nel 2025 sono stati oltre 350.000 i passeggeri verificati, un numero destinato a crescere nel 2026 grazie all’introduzione di un nuovo nucleo interno di verificatori e facilitatori.

Stop alle false generalità: arrivano i rilievi fotografici

Una delle sfide principali è il contrasto alla dichiarazione di false generalità. Nel 2025 sono stati registrati 50 ricorsi da parte di cittadini estranei ai fatti, vittime di scrocconi che hanno fornito nomi falsi durante i controlli.

Per tutelare la cittadinanza e garantire la certezza della sanzione, l’Azienda ha introdotto il rilievo fotografico:

Certificazione dell’identità: In mancanza di documenti, il verificatore può scattare una foto al sanzionato. Tutela dei terzi: L’immagine viene allegata al verbale e utilizzata solo in caso di contestazione per dimostrare l’estraneità di chi è stato ingiustamente citato. Gestione Minori: Per i passeggeri minorenni, la visualizzazione delle immagini può essere richiesta esclusivamente dagli esercenti la potestà genitoriale.

“Tutte le procedure di trattamento dati seguono rigorosamente le normative sulla privacy vigenti, con dettagli consultabili nella sezione dedicata del nostro portale web,” assicura l’Azienda.

Start Romagna continua così il suo percorso verso un servizio pubblico che sia, allo stesso tempo, un esempio di efficienza tecnologica e un presidio di legalità per tutto il territorio romagnolo.