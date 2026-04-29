“La stazione di Cesenatico è inaccessibile se sei in sedia a rotelle”

Una stazione preclusa a chi è in sedia a rotelle

“Perché un disabile in carrozzina non può prendere il treno a Cesenatico e deve andare, con un taxi non abilitato fino alla stazione di Bellaria e di Cervia?”. Nei giorni scorsi abbiamo verificato la situazione accessibilità alla stazione e, a causa dei lavori agli ascensori, la piattaforma tra i binari è inaccessibile per chi è in sedia a rotelle.

Come ci ha detto Beppe Rotelle anche il servizio Sala blu, dedicato a garantire accessibilità a chi è insedia a rotelle nulla può al momento. Abbiamo contatto l’ufficio stampa di Ferrovie per capire come sia possibile e i tempi di fine cantiere e siamo in attesa di una risposta.