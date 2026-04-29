Tende al mare 2026: Cesenatico omaggia Dario Fo nel centenario

Un connubio tra arte, artigianato e accademia

L’iniziativa, vedrà una stretta collaborazione tra diverse eccellenze del territorio:

L’Accademia di Belle Arti di Ravenna: i cui studenti realizzeranno le opere artistiche basandosi su bozzetti tratti dall’opera di Dario Fo.

La Stamperia Pascucci 1826 di Gambettola: storica bottega d’arte che, proprio nell’anno del suo bicentenario, fornirà il supporto materiale per le installazioni.

La fornitura consiste in 18 tende realizzate con metodi tradizionali

Secondo quanto stabilito, il Comune ha affidato alla Stamperia Pascucci 1826 la fornitura di 18 tende al mare.

Questi manufatti non sono semplici teli, ma pezzi d’arte confezionati secondo modalità tradizionali e predipinti. Si tratta di una tecnica artigianale particolare, un tempo considerata fuori mercato e oggi riscoperta e preservata proprio grazie alla rassegna cesenaticese.

Oltre alle 18 unità acquistate dall’Ente, la Stamperia ne produrrà ulteriori 2 che integreranno l’esposizione sulla spiaggia prima di tornare alla bottega.

Dettagli tecnici e impegno di spesa

L’operazione comporta un investimento complessivo di 1.976,40 €. La spesa trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2026/2028, specificamente sotto il capitolo dedicato al funzionamento della Galleria d’arte.

Il progetto “Dario Fo – Il Teatro del Colore” promette di trasformare ancora una volta l’arenile di Cesenatico in una galleria d’arte a cielo aperto, unendo la memoria del grande drammaturgo alla secolare maestria delle stampe romagnole.