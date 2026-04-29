Virginia Angelini a “Romagna Calling”: Filippo Nardi gioca a “Indovina il mestiere”

Cesenatico torna protagonista su Radio Centrale grazie alla simpatia di Virginia Angelini, ospite dell’ultima puntata di “Romagna Calling”, il format condotto dall’eclettico Filippo Nardi. Tra una battuta e l’altra, il “conte” più famoso della TV italiana ha dato vita a un divertente siparietto cercando di decifrare la vita professionale della trentenne cesenaticense.
Un incontro tra “British Style” e verve romagnola
Il set di Romagna Calling si è trasformato in un piccolo studio di investigazione. Filippo Nardi, con il suo inconfondibile aplomb britannico trapiantato tra le colline e il mare della nostra terra, ha messo Virginia sotto torchio (ma con estrema ironia).
Il gioco era semplice: osservare look, portamento e risposte per indovinare l’occupazione della giovane ospite.
Chi è Virginia Angelini?
Trent’anni, originaria di Cesenatico e con una presenza social che non passa inosservata, Virginia ha rappresentato perfettamente il mix di solarità e intraprendenza tipico della sua generazione.
“Non è sempre facile capire cosa faccia una trentenne oggi al primo sguardo,” ha scherzato Nardi durante la puntata, “tra digital economy, libera professione e talenti nascosti, le etichette stanno strette.”
Il verdetto di Filippo
Tra ipotesi stravaganti e indizi seminati dalla stessa Virginia, il pubblico da casa ha assistito a un momento di intrattenimento leggero e genuino. Nardi ha provato a spaziare dal mondo della moda a quello della comunicazione, confermando come il format Romagna Calling riesca a dare voce alle personalità del territorio in modo mai banale.
Alla fine, che Filippo ci abbia preso o meno, la vera protagonista è stata la spontaneità di Virginia, che ha portato un pizzico di brezza di Cesenatico nel salotto digitale del conduttore britannico.