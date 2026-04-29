Virginia Angelini a “Romagna Calling”: Filippo Nardi gioca a “Indovina il mestiere”

Un incontro tra “British Style” e verve romagnola

Il set di Romagna Calling si è trasformato in un piccolo studio di investigazione. Filippo Nardi, con il suo inconfondibile aplomb britannico trapiantato tra le colline e il mare della nostra terra, ha messo Virginia sotto torchio (ma con estrema ironia).

Il gioco era semplice: osservare look, portamento e risposte per indovinare l’occupazione della giovane ospite.

Chi è Virginia Angelini?

Trent’anni, originaria di Cesenatico e con una presenza social che non passa inosservata, Virginia ha rappresentato perfettamente il mix di solarità e intraprendenza tipico della sua generazione.

“Non è sempre facile capire cosa faccia una trentenne oggi al primo sguardo,” ha scherzato Nardi durante la puntata, “tra digital economy, libera professione e talenti nascosti, le etichette stanno strette.”

Il verdetto di Filippo

Tra ipotesi stravaganti e indizi seminati dalla stessa Virginia, il pubblico da casa ha assistito a un momento di intrattenimento leggero e genuino. Nardi ha provato a spaziare dal mondo della moda a quello della comunicazione, confermando come il format Romagna Calling riesca a dare voce alle personalità del territorio in modo mai banale.

Alla fine, che Filippo ci abbia preso o meno, la vera protagonista è stata la spontaneità di Virginia, che ha portato un pizzico di brezza di Cesenatico nel salotto digitale del conduttore britannico.