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Eventi e Cultura

Virginia Angelini a “Romagna Calling”: Filippo Nardi gioca a “Indovina il mestiere”

Redazione29 Aprile 2026
virginia Angelini da Filippo Nardi

Cesenatico torna protagonista su Radio Centrale grazie alla simpatia di Virginia Angelini, ospite dell’ultima puntata di “Romagna Calling”, il format condotto dall’eclettico Filippo Nardi. Tra una battuta e l’altra, il “conte” più famoso della TV italiana ha dato vita a un divertente siparietto cercando di decifrare la vita professionale della trentenne cesenaticense.

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Un incontro tra “British Style” e verve romagnola

Il set di Romagna Calling si è trasformato in un piccolo studio di investigazione. Filippo Nardi, con il suo inconfondibile aplomb britannico trapiantato tra le colline e il mare della nostra terra, ha messo Virginia sotto torchio (ma con estrema ironia).

Il gioco era semplice: osservare look, portamento e risposte per indovinare l’occupazione della giovane ospite.

Chi è Virginia Angelini?

Trent’anni, originaria di Cesenatico e con una presenza social che non passa inosservata, Virginia ha rappresentato perfettamente il mix di solarità e intraprendenza tipico della sua generazione.

“Non è sempre facile capire cosa faccia una trentenne oggi al primo sguardo,” ha scherzato Nardi durante la puntata, “tra digital economy, libera professione e talenti nascosti, le etichette stanno strette.”

Il verdetto di Filippo

Tra ipotesi stravaganti e indizi seminati dalla stessa Virginia, il pubblico da casa ha assistito a un momento di intrattenimento leggero e genuino. Nardi ha provato a spaziare dal mondo della moda a quello della comunicazione, confermando come il format Romagna Calling riesca a dare voce alle personalità del territorio in modo mai banale.

Alla fine, che Filippo ci abbia preso o meno, la vera protagonista è stata la spontaneità di Virginia, che ha portato un pizzico di brezza di Cesenatico nel salotto digitale del conduttore britannico.

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