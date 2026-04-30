Be Vintage San Mauro Mare 2026: programma e date 1-2 maggio

L’iniziativa, che inaugura ufficialmente la Stagione Estiva 2026, nasce dalla collaborazione tra l’associazione amare San Mauro e il Comune di San Mauro Pascoli, con la direzione artistica di Christian Tarini.

Un format di successo per la prima volta in città

Il marchio “Be Vintage”, icona dell’intrattenimento vintage da oltre 12 anni, porta il suo tour a San Mauro Mare per celebrare le atmosfere che vanno dagli anni ’20 agli anni ’60. Per due pomeriggi (dalle 15:00 alle 20:00), l’area del nuovo lungomare si animerà con musica live, scuole di ballo e show tematici.

Il Programma delle due giornate

Venerdì 1 maggio: rockabilly e special night

La giornata inaugurale vedrà protagonista l’energia del rock’n’roll e del ritmo blues:

Live Concert: Sul palco i The CrazyBop (Boogie, Rhythm Blues, Rockabilly).

DJ Set: AJDJ Swing on Air da Riccione.

Danza: Presenza dei maestri della scuola The Stompers e show di Tip-Tap con Sonia Ferlini.

Special Night: Dalle 21:00 alle 23:30 in via Colombo (area Tequila Blues e Ristorante Poseidon), concerto dei Marco Betti & The Angry Gentlemen.

Sabato 2 maggio: tributo a Elvis e musical Grease

Il sabato il ritmo non cala, con un focus particolare sugli anni ’50 americani:

Live Concert: Boogies Band con un tributo a Elvis Presley.

DJ Set: Gigi Rizzi aka GIGI D.J. da Ravenna.

Spettacoli: Musical a tema “Grease” a cura delle allieve della scuola TILT di Rimini.

Ballo: Animazione con la scuola Balla con me Forever .

Attrazioni permanenti: mercatino e mezzi d’epoca

Oltre agli spettacoli, entrambi i giorni offriranno un’esperienza immersiva a 360 gradi:

Mercatino Vintage: Stand di artigianato, modernariato, riuso, collezionismo e hand-made.

Raduno Mezzi d’Epoca: Esposizione di auto, moto e Vespe pre-1975, con un’area dedicata alle leggendarie U.S.A. Cars (Mustang, Corvette, Jeep) e ai Bikers.

Food & Drink: Proposte enogastronomiche presso tutti i bar, ristoranti e chioschi del centro e della spiaggia.

L’ingresso all’evento è gratuito e la pista da ballo è aperta a tutti, senza limiti di stile o livello. Sebbene non obbligatorio, l’abbigliamento a tema è caldamente gradito per rendere l’atmosfera ancora più magica.

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