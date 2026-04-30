Cesenatico, riqualificazione artistica: nuovi murales tra Giardini al Mare e piazze

A Cesenatico prende forma un nuovo progetto di riqualificazione artistica urbana che punta a valorizzare alcune delle aree più frequentate della città. A darne notizia è il sindaco Matteo Gozzoli, che attraverso i social ha annunciato una serie di interventi pensati per trasformare spazi anonimi in veri e propri punti di interesse turistico.
“Stiamo lavorando a degli interventi di riqualificazione artistica che permetteranno di valorizzare zone turistiche trovando piccoli centri di arte urbana – ha spiegato il primo cittadino – Le aree coinvolte saranno i Giardini al Mare, piazza Matteotti e piazza Volta, dove alcuni vani tecnici diventeranno opere d’arte grazie all’intervento di artisti specializzati”.
Per i Giardini al Mare e piazza Matteotti, i lavori saranno affidati a Simone Tribuiani, conosciuto anche come “Tribu”, artista cesenaticense che negli anni ha raggiunto notorietà anche a livello internazionale partendo dal suo studio sul porto canale.
In piazza Volta, invece, il progetto sarà curato dallo studio Urbanutopia, realtà specializzata nella trasformazione degli spazi pubblici attraverso arte contemporanea, colori e forme innovative. L’obiettivo è offrire una nuova prospettiva degli angoli urbani, migliorando la qualità estetica e la fruibilità degli spazi.
Il progetto rappresenta un primo passo verso la creazione di un percorso diffuso di arte urbana a Cesenatico, capace di unire riqualificazione, turismo e creatività. Come anticipato dal sindaco, questo è solo “un primo assaggio” di un’iniziativa più ampia che potrebbe coinvolgere altre zone della città nei prossimi mesi.