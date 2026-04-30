Cesenatico, riqualificazione artistica: nuovi murales tra Giardini al Mare e piazze

A Cesenatico prende forma un nuovo progetto di riqualificazione artistica urbana che punta a valorizzare alcune delle aree più frequentate della città. A darne notizia è il sindaco Matteo Gozzoli, che attraverso i social ha annunciato una serie di interventi pensati per trasformare spazi anonimi in veri e propri punti di interesse turistico.

“Stiamo lavorando a degli interventi di riqualificazione artistica che permetteranno di valorizzare zone turistiche trovando piccoli centri di arte urbana – ha spiegato il primo cittadino – Le aree coinvolte saranno i Giardini al Mare, piazza Matteotti e piazza Volta, dove alcuni vani tecnici diventeranno opere d’arte grazie all’intervento di artisti specializzati”.

Per i Giardini al Mare e piazza Matteotti, i lavori saranno affidati a Simone Tribuiani, conosciuto anche come “Tribu”, artista cesenaticense che negli anni ha raggiunto notorietà anche a livello internazionale partendo dal suo studio sul porto canale.