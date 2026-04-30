Eurocamp Cesenatico: record di presenze con i tornei CSI di aprile

Questo successo è il frutto della solida collaborazione con le principali associazioni sportive che scelgono la riviera romagnola per i propri eventi di respiro regionale e nazionale.

Il legame con il CSI: volley, basket e calcio protagonisti

Il mese di aprile ha visto protagonista il CSI (Centro Sportivo Italiano), una delle realtà più rilevanti nel panorama sportivo nazionale. Il rapporto longevo tra Eurocamp e il CSI ha permesso di ospitare una serie di manifestazioni che hanno animato le strutture per l’intero mese:

Coppa Emilia di pallavolo: una competizione che ha visto sfidarsi i migliori talenti regionali.

Polisportivo Emilia-Romagna: un evento multidisciplinare che ha coinvolto team di volley, basket e calcio.

Sport in festa: l’iniziativa organizzata dal CSI Lombardia che ha portato centinaia di atleti in trasferta sulla costa romagnola.

Il dato delle 7500 presenze rappresenta un traguardo significativo, dimostrando come lo sport sia un volano fondamentale per la destagionalizzazione turistica.

Prospettive future: verso la stagione estiva 2026

L’attività frenetica non si ferma qui. Se le prime settimane di maggio vedranno una “coda” degli eventi targati CSI, lo staff di Eurocamp è già al lavoro per il piatto forte dell’anno.

Oltre trent’anni di camp estivi

A partire da metà giugno, prenderanno il via i tradizionali camp estivi per ragazzi. Si tratta di un’attività storica che prosegue da oltre trent’anni e che ogni estate trasforma Cesenatico nella capitale del divertimento giovanile e della formazione sportiva, attirando migliaia di giovani da tutta Italia.