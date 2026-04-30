Concessioni Balneari: Legacoop Romagna lancia l’allarme sui tempi

Lo stato del confronto: tra procedure e mancanza di certezze

Contrariamente a quanto ipotizzato da molti, il percorso legislativo per il bando-tipo non è affatto concluso. Attualmente, il tavolo tecnico è ancora impegnato nell’approfondimento degli aspetti procedurali e nella ricerca di criteri uniformi da applicare su tutto il territorio nazionale.

Questa situazione di stallo crea un vuoto operativo pericoloso:

I Comuni non hanno le basi normative per emanare i nuovi bandi.

Gli operatori balneari si trovano nell’impossibilità di programmare investimenti a lungo termine e presentare nuovi progetti di sviluppo.

La trasparenza e la coerenza del sistema sono a rischio senza una conclusione certa degli incontri romani.

L’importanza strategica delle linee guida della Regione Emilia-Romagna

In questo contesto di attesa, Legacoop Romagna riconosce il valore del lavoro svolto dalla Regione Emilia-Romagna. L’impegno regionale è stato costante nel rappresentare le priorità della Riviera romagnola, frutto di un dialogo continuo con gli enti locali e le associazioni di categoria.

Secondo l’associazione, se il bando nazionale dovesse tardare ulteriormente, sarà vitale accelerare sulle “Linee guida” regionali. Questo strumento è considerato fondamentale per proteggere il modello romagnolo, che si fonda su un sistema di piccole imprese familiari e servizi collettivi gestiti dalle cooperative.

Il peso economico di Legacoop Romagna sul territorio

La richiesta di tempi rapidi nasce dalla necessità di tutelare un comparto dal valore economico straordinario. Legacoop Romagna è una realtà che aggrega 352 cooperative distribuite nelle province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena.

I numeri del network associativo ne confermano l’importanza per l’economia locale: il valore della produzione complessivo tocca gli 8 miliardi di euro, con oltre 28.000 lavoratori impiegati e una base sociale che supera i 320.000 soci. Per questo motivo, la definizione di regole chiare non è più rinviabile per garantire la tenuta sociale ed economica del sistema balneare.