Nautica in Emilia-Romagna: record da 1,6 miliardi e 3.600 addetti

Di questo fatturato, circa la metà è destinata ai mercati esteri, confermando la vocazione globale della “Nautica Valley” emiliano-romagnola.

Per coordinare questa crescita e affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale, si è insediato oggi a Bologna il primo Tavolo regionale sulla nautica, un laboratorio di politiche industriali voluto per fare sistema tra istituzioni, imprese e mondo della ricerca.

Il Tavolo regionale della Nautica Valley: innovazione e coordinamento

Sotto la guida di Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione con delega allo sviluppo economico, l’organismo ha riunito una vasta gamma di stakeholder: dai grandi cantieri agli Enti locali, dalle organizzazioni sindacali fino all’Università di Bologna e Ser.In.Ar. (gestore del Tecnopolo di Forlì-Cesena).

L’obiettivo dichiarato è trasformare la filiera in una piattaforma produttiva integrata. Secondo il vicepresidente Colla, il Tavolo non deve limitarsi a finanziare l’innovazione esistente, ma deve costruire un’architettura sistemica:

“Lo yacht è un sistema, non un prodotto. L’efficienza risiede nella capacità di integrare i diversi sottosistemi già in fase di progettazione. Vogliamo orchestrare un’evoluzione innovativa dell’intera filiera, valorizzando la nostra capacità di coniugare precisione industriale e personalizzazione.”

I quattro pilastri per il futuro del comparto

Dal primo confronto sono emersi quattro obiettivi strategici per sostenere il settore nel medio periodo: