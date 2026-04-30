Rendiconto. Il Pd: “Parte dell’avanzo nel nuovo nido di via Leone”

Il Partito Democratico di Cesenatico – dopo il passaggio del rendiconto 2025 in consiglio comunale – sottolinea con grande orgoglio l’ottima tenuta dei conti dell’ente mettendo sotto la lente due importanti progetti di cui si è parlato.

“Con una parte dell’avanzo di bilancio – spiega la segretaria comunale Greta Passanese – abbiamo chiuso il cerchio di uno dei progetti di cui siamo più orgogliosi: il nuovo nido di via Leone. Parliamo di ulteriori 280mila euro utili all’acquisto degli arredi, all’allestimento della cucina e a tutte le opere inerenti all’area verde. La base di partenza erano 330mila euro di finanziamento PNRR ottenuto grazie al lavoro dell’amministrazione e degli uffici comunali, che ringraziamo, perché siamo davanti a un progetto fondamentale per le famiglie del territorio. L’amministrazione aveva anche aggiunto 150mila euro con una variazione di bilancio di febbraio. Dallo scorso anno educativo, il Comune di Cesenatico ha azzerato le liste d’attesa e questo nuovo nido implementerà da settembre un ambito cruciale per il territorio: la nuova struttura potrà contare su 81 posti totali, una sezione lattanti per i bimbi dai 4 ai 9 mesi che al momento non era presente a Cesenatico. Parliamo di un nido d’infanzia con fonti di energia rinnovabile, riduzione dell’impatto acustico, sistema di illuminazione ad hoc e un’area verde pensata proprio per le attività di educazione all’aria aperta stimolate dalla regione”.