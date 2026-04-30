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In Romagna

Sit-in a Cesena oggi 30 aprile: solidarietà al popolo palestinese e per la Global Sumud Flotilla

Redazione30 Aprile 2026
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Sit-in in piazza del Popolo oggi, 30 aprile, alle 18:00 per il popolo palestinese e per la Global Sumud Flotilla

La cittadinanza è invitata a scendere in piazza oggi, 30 aprile, alle ore 18:00 in Piazza del Popolo a Cesena. Una mobilitazione necessaria per esprimere il nostro pieno sostegno al popolo palestinese e per denunciare con forza l’ennesima gravissima violazione del diritto internazionale compiuta da Israele.

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La denuncia: il sequestro della Global Sumud Flotilla

Il sequestro di cittadini civili e di imbarcazioni avvenuto in acque internazionali rappresenta un atto intollerabile. Questo episodio conferma il totale disprezzo per le norme universali e per i principi di libertà.

Mentre a Gaza il bilancio delle vittime aumenta drammaticamente in quello che è considerato un genocidio in corso, in Cisgiordania non si ferma la sistematica politica di:

  • Espulsione della popolazione locale;

  • Colonizzazione forzata;

  • Pulizia etnica ai danni dei civili palestinesi.

Basta impunità: l’appello ai governi

Quanto accaduto dimostra che l’impunità garantita a Israele da governi troppo spesso silenziosi sta minando le basi dell’ordine giuridico internazionale. È tempo che le istituzioni passino dalle parole ai fatti.

Le richieste urgenti della piazza

Chiediamo a gran voce che lo Stato Italiano e l’Unione Europea interrompano ogni forma di complicità politica e militare, attivando immediatamente:

  1. La rescissione degli accordi di cooperazione militare tra Italia e Israele.

  2. Lo stop immediato alla vendita e al transito di armi e tecnologie belliche.

  3. La sospensione dell’Accordo di Associazione UE-Israele.

  4. La fine di ogni collaborazione che alimenti l’occupazione e il sistema di apartheid.

DETTAGLI DELL’EVENTO

  • Città: Cesena

  • Luogo: Piazza del Popolo (davanti al Comune)

  • Data: Oggi, 30 aprile 2026

  • Orario: Ore 18:00

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