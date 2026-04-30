Sit-in a Cesena oggi 30 aprile: solidarietà al popolo palestinese e per la Global Sumud Flotilla

Sit-in in piazza del Popolo oggi, 30 aprile, alle 18:00 per il popolo palestinese e per la Global Sumud Flotilla
La cittadinanza è invitata a scendere in piazza oggi, 30 aprile, alle ore 18:00 in Piazza del Popolo a Cesena. Una mobilitazione necessaria per esprimere il nostro pieno sostegno al popolo palestinese e per denunciare con forza l’ennesima gravissima violazione del diritto internazionale compiuta da Israele.
La denuncia: il sequestro della Global Sumud Flotilla
Il sequestro di cittadini civili e di imbarcazioni avvenuto in acque internazionali rappresenta un atto intollerabile. Questo episodio conferma il totale disprezzo per le norme universali e per i principi di libertà.
Mentre a Gaza il bilancio delle vittime aumenta drammaticamente in quello che è considerato un genocidio in corso, in Cisgiordania non si ferma la sistematica politica di:
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Espulsione della popolazione locale;
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Colonizzazione forzata;
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Pulizia etnica ai danni dei civili palestinesi.
Basta impunità: l’appello ai governi
Quanto accaduto dimostra che l’impunità garantita a Israele da governi troppo spesso silenziosi sta minando le basi dell’ordine giuridico internazionale. È tempo che le istituzioni passino dalle parole ai fatti.
Le richieste urgenti della piazza
Chiediamo a gran voce che lo Stato Italiano e l’Unione Europea interrompano ogni forma di complicità politica e militare, attivando immediatamente:
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La rescissione degli accordi di cooperazione militare tra Italia e Israele.
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Lo stop immediato alla vendita e al transito di armi e tecnologie belliche.
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La sospensione dell’Accordo di Associazione UE-Israele.
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La fine di ogni collaborazione che alimenti l’occupazione e il sistema di apartheid.
DETTAGLI DELL’EVENTO
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Città: Cesena
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Luogo: Piazza del Popolo (davanti al Comune)
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Data: Oggi, 30 aprile 2026
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Orario: Ore 18:00