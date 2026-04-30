Triathlon Cesenatico 2026: guida alla viabilità e strade chiuse

Tratti litoranei: Chiusure intermittenti tra via Zara, viale Venezia e viale Torino tra le 8:45 e le 19:00.

Entroterra e Statale: Gli svincoli della Statale di Villamarina resteranno chiusi dalle 8:45 alle 11:45 e dalle 12:45 alle 15:30. Nelle stesse fasce orarie saranno chiuse via Dante, via Fossa, via Canale Bonificazione e via Fiorentina.