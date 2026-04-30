Triathlon Cesenatico 2026: guida alla viabilità e strade chiuse

Challenge Cesenatico 2026: modifiche alla viabilità per il weekend del 9 e 10 maggio
Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, Cesenatico si trasformerà nel cuore pulsante del triathlon internazionale con la nuova edizione del Challenge Cesenatico. L’evento richiamerà in città migliaia di atleti, portando con sé un clima di festa e competizione, ma anche necessarie variazioni alla circolazione stradale per garantire la sicurezza della gara.
L’amministrazione ha predisposto un piano dettagliato di chiusure che inizierà già nei giorni precedenti la manifestazione per permettere l’allestimento delle strutture.
Restrizioni anticipate: dal 6 all’8 maggio
Le prime modifiche partiranno da metà settimana. Da mercoledì 6 a venerdì 8 maggio, Viale Carducci rimarrà chiuso al traffico nel tratto tra via Zara e via Deledda. Anche la stessa via Deledda sarà interessata dalla chiusura totale in questo arco temporale.
Sabato 9 maggio: orari e strade chiuse
La prima giornata di gare vedrà una serie di chiusure a scacchiera per permettere lo svolgimento delle diverse frazioni:
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Viale Carducci: Chiuso tutto il giorno (00:00 – 24:00) tra via Deledda e via Zara.
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Tratti litoranei: Chiusure intermittenti tra via Zara, viale Venezia e viale Torino tra le 8:45 e le 19:00.
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Giardini al Mare e Viale Montello: Accesso interdetto dalle 9:00 (6:00 per i Giardini) fino alle 15:30.
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Entroterra e Statale: Gli svincoli della Statale di Villamarina resteranno chiusi dalle 8:45 alle 11:45 e dalle 12:45 alle 15:30. Nelle stesse fasce orarie saranno chiuse via Dante, via Fossa, via Canale Bonificazione e via Fiorentina.
Nota per i residenti: Via Bramante sarà percorribile a senso unico alternato regolato da semaforo dalle 8:45 alle 15:30.
Domenica 10 maggio: il clou della competizione
Domenica le restrizioni saranno più estese per accogliere il flusso principale degli atleti:
Area Urbana e Lungomare
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Viale Carducci: Rimane la chiusura totale 0-24 tra via Deledda e via Zara. Il tratto fino a viale Torino sarà chiuso dalle 6:00 alle 18:00.
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Viale dei Mille: Chiuso dalle 8:00 alle 18:00 tra via Zara e viale Dante.
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Piazza Costa: I Giardini al Mare saranno chiusi fino a Piazza Costa dalle 6:00 alle 18:00.
Percorsi Extraurbani e Frazioni
Dalle 8:30 alle 14:30, il traffico sarà bloccato su via Dante, via Fossa, via Fiorentina e via Vetreto. In aggiunta:
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Svincoli Statale Villamarina: Chiusi dalle 8:30 alle 14:30.
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Chiusure mattutine (8:30 – 12:00): Interessate via Romagna, via Campone e via Stradone.
Chiusure pomeridiane (10:30 – 14:30): Interessate via Mare, via Staggi e via Rigossa Destra.
Come per il sabato, via Bramante sarà gestita con semaforo e corsia unica dalle 8:45 alle 14:30 per facilitare gli spostamenti essenziali. Si consiglia a cittadini e turisti di pianificare gli spostamenti con largo anticipo.