Chase the Sun Italia 2026: la sfida ciclistica da Cesenatico a Tirrenia

Il 20 giugno 2026, nel weekend del solstizio d’estate, torna Chase the Sun Italia 2026, l’iconica ride che ogni anno attira appassionati di ciclismo endurance da tutta Europa. Un evento unico nel suo genere che invita i partecipanti a vivere un’esperienza intensa: attraversare l’Italia in bicicletta, dall’alba al tramonto, in una sola giornata.
La partenza è fissata alle prime luci del giorno da Cesenatico, mentre l’arrivo è previsto al tramonto a Tirrenia, dopo un percorso di circa 280 km. Un tracciato suggestivo che collega simbolicamente l’est e l’ovest della penisola, attraversando paesaggi mozzafiato tra Romagna e Toscana.
L’edizione 2026 di Chase the Sun Italia si preannuncia particolarmente impegnativa: i ciclisti dovranno affrontare circa 2.600 metri di dislivello, pedalando tra le dolci colline romagnole e i borghi storici toscani. Un percorso che unisce natura, fatica e bellezza, ideale per chi cerca una sfida personale lontana dalla competizione tradizionale.
Fedele alla sua filosofia, l’evento resta rigorosamente non competitivo. Nessun numero di gara, nessuna classifica ufficiale: solo un nastrino arancione sotto il sellino, simbolo di una sfida contro il tempo e contro se stessi. L’obiettivo non è vincere, ma arrivare prima del tramonto, vivendo appieno la magia del solstizio d’estate.