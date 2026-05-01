Chase the Sun Italia 2026: la sfida ciclistica da Cesenatico a Tirrenia

Il 20 giugno 2026, nel weekend del solstizio d’estate, torna Chase the Sun Italia 2026, l’iconica ride che ogni anno attira appassionati di ciclismo endurance da tutta Europa. Un evento unico nel suo genere che invita i partecipanti a vivere un’esperienza intensa: attraversare l’Italia in bicicletta, dall’alba al tramonto, in una sola giornata.

La partenza è fissata alle prime luci del giorno da Cesenatico, mentre l’arrivo è previsto al tramonto a Tirrenia, dopo un percorso di circa 280 km. Un tracciato suggestivo che collega simbolicamente l’est e l’ovest della penisola, attraversando paesaggi mozzafiato tra Romagna e Toscana.