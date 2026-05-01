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Pedalata dei Corridoi Ecologici, ecco il programma

Giulia Zannetti1 Maggio 2026

La Pedalata dei Corridoi Ecologici, è aperta a tutti ed è un’occasione per andare alla scoperte del verde del territorio.

Il ritrovo è fissato per sabato 9 maggio alle ore 09:30 con partenza ore 10:00, al Parco di Levante – Casa degli Anziani Cesenatico.

L’ evento è gratuito.

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E’ una pedalata facile e aperta a tutti (circa 7 km) tra natura e città, alla scoperta dei corridoi ecologici: vere e proprie “autostrade della natura” fondamentali per la biodiversità.

Durante il percorso sarà possibile:
Osservare la flora locale;
Approfondire il ruolo dei corridoi ecologici;
Scoprire curiosità… lo sapevi che qui crescono anche orchidee spontanee?

L’occorrente per la pedalata: 

-Bicicletta in buone condizioni;
-Abbigliamento comodo;
-Voglia di stare all’aria aperta.

Al termine, piccolo rinfresco offerto da Legambiente.

In caso di maltempo sarà rinviato.

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