Pedalata dei Corridoi Ecologici, ecco il programma

E’ una pedalata facile e aperta a tutti (circa 7 km) tra natura e città, alla scoperta dei corridoi ecologici: vere e proprie “autostrade della natura” fondamentali per la biodiversità.

Durante il percorso sarà possibile:

Osservare la flora locale;

Approfondire il ruolo dei corridoi ecologici;

Scoprire curiosità… lo sapevi che qui crescono anche orchidee spontanee?