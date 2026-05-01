Pedalata dei Corridoi Ecologici, ecco il programma

La Pedalata dei Corridoi Ecologici, è aperta a tutti ed è un’occasione per andare alla scoperte del verde del territorio.
Il ritrovo è fissato per sabato 9 maggio alle ore 09:30 con partenza ore 10:00, al Parco di Levante – Casa degli Anziani Cesenatico.
L’ evento è gratuito.
E’ una pedalata facile e aperta a tutti (circa 7 km) tra natura e città, alla scoperta dei corridoi ecologici: vere e proprie “autostrade della natura” fondamentali per la biodiversità.
Durante il percorso sarà possibile:
Osservare la flora locale;
Approfondire il ruolo dei corridoi ecologici;
Scoprire curiosità… lo sapevi che qui crescono anche orchidee spontanee?
L’occorrente per la pedalata:
-Bicicletta in buone condizioni;
-Abbigliamento comodo;
-Voglia di stare all’aria aperta.
Al termine, piccolo rinfresco offerto da Legambiente.
In caso di maltempo sarà rinviato.