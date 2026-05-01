PPrimomaggio Romagnolo e Secondo Casadei: tradizione e musica a Savignano

Venerdì 1° maggio Savignano sul Rubicone ospita il ritorno del Primomaggio Romagnolo, una giornata speciale che unisce la celebrazione della Festa dei Lavoratori al ricordo dei 120 anni dalla nascita di Secondo Casadei, figura simbolo della musica tradizionale romagnola.

L’evento propone un ricco programma diffuso tra la Casa Museo dedicata al Maestro e il Borgo San Rocco, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’atmosfera di festa fatta di cultura, musica, danza e tradizione popolare.

La giornata si apre dalle 10 alle 12 con l’apertura straordinaria della Casa Museo Secondo Casadei, visitabile su prenotazione (telefono 0541 945259). Nel pomeriggio, il cuore delle iniziative si sposta a Borgo San Rocco, all’interno della tradizionale Festa di Santa Croce.

Dalle 15 spazio all’arte con l’estemporanea di pittura dei Pittori della Vecchia Pescheria, seguita alle 16 dal saggio di danza “Folk Dance” degli alunni dell’Istituto Comprensivo Giulio Cesare. Alle 18 la Banda Città di Gambettola, insieme ai ballerini e al gruppo folkloristico “Alla Casadei”, animerà una parata festosa da piazza Borghesi fino al borgo, con il coinvolgimento delle istituzioni.