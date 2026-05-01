1° Maggio 2026 Forlì-Cesena: concerti, eventi e lavoro dignitoso

Sotto lo slogan “Uniti per un lavoro dignitoso”, i sindacati CGIL, CISL e UIL lanciano un appello contro il precariato e il lavoro povero, promuovendo il protagonismo di un’occupazione stabile e ben retribuita.

I dati della crisi: precarietà e salari nel territorio

La necessità di manifestare è confermata dai dati preoccupanti che arrivano dal tessuto sociale nazionale e locale:

Povertà lavorativa: Il 10,2% degli occupati italiani tra i 18 e i 64 anni vive in famiglie con redditi sotto la soglia di povertà.

Instabilità locale: Nella provincia di Forlì-Cesena, solo il 44,6% dei lavoratori ha un impiego stabile e a tempo pieno; una percentuale che scende drasticamente al 28,5% per le donne.

Questione salariale: La retribuzione media annua dei dipendenti privati si attesta sui 22.961 euro , un valore inferiore alla media regionale che ha subito una forte perdita di potere d’acquisto a causa dell’inflazione.

Divario di genere: In Emilia Romagna, la retribuzione media giornaliera è di 127,3 euro per gli uomini contro i 105,8 euro per le donne.

Gli eventi principali: Forlì e Cesena

Le piazze dei due capoluoghi saranno animate da musica e comizi sindacali a partire dal pomeriggio.

Forlì: Piazza Saffi

A partire dalle ore 15:00, la musica sarà protagonista assoluta in Piazza Saffi:

Apertura con la Banda Città di Forlì .

Spettacolo musicale di Mirco Gramellini e la sua Orchestra .

Interventi di Maria Giorgini (CGIL), Davide Drudi (CISL) ed Enrico Imolesi (UIL).

Cesena: piazza del popolo

Il ritrovo è fissato dalle ore 14:30 in Piazza del Popolo:

Ore 16:00: Comizio sindacale con Lorenzo Biondi (CGIL), Francesco Marinelli (CISL) e Paolo Manzelli (UIL).

A seguire: Grande spettacolo dell’Orchestra Vincenzi.

Iniziative nei comuni della provincia

Numerose manifestazioni si svolgeranno su tutto il territorio provinciale, tra tradizione e solidarietà:

Bertinoro: Alle ore 10:00 commemorazione dei Martiri Bertinoresi; dalle 12:00 a Santa Maria Nuova stand gastronomico e, alle 15:00, concerto dei Belli Capelli.

Meldola: Dalle 8:30 mercatini e mostre di mezzi storici. Alle 9:15 sfilata di carri folkloristici e alle 11:30 la tradizionale tavolata del 1° maggio.

Savignano sul Rubicone: Celebrazioni per i 120 anni di Secondo Casadei con apertura della Casa Museo (ore 10:00), parata della banda (ore 18:00) e concerto del Trio Caratel.

Mercato Saraceno: Ore 10:00 commemorazione del 78° anniversario della tragedia sul lavoro di Montecastello (Ponte Zingone).

Modigliana: “Trekking del Lavoratore” con partenza alle 9:00 dalla Chiesa di Santa Reparata verso il Cippo Thaman Gurung; rientro con penne e ciambella.

Forlimpopoli: Dalle 9:30 in Piazza Garibaldi con esposizione di macchine agricole, vecchi mestieri, stand gastronomici e banchetti informativi di ANPI e Libera.

Predappio: In Piazza Garibaldi dalle 10:30 musica con DJ Fanto e degustazioni di vini a Km 0 e prodotti da forno.

Tredozio: In Piazza Vespignani dalle 15:30 merenda tradizionale seguita dal concerto di Angie Brown & band.

Santa Sofia: Ore 10:00 concerto del Corpo Bandistico e successiva deposizione di una corona per i Caduti del Lavoro.

Castrocaro: Ore 15:00 in Piazza Mazzini con il saluto dei sindacati e il concerto del Corpo Bandistico A. Orsini.

Montiano: Sfilata di carri agricoli imbandierati per le vie del paese dalle ore 9:30.

Premilcuore: Ore 15:00 concerto della Banda locale in Piazza dei Caduti e buffet conviviale.

Portico e San Benedetto: Concerti bandistici alle 10:00 a San Benedetto (Piazza XXV Aprile) e alle 11:15 a Portico (Piazza Marconi) .