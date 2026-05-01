VerdeCesenatico lancia due canzoni dedicate a Cesenatico

Si chiama VerdeCesenatico, nome d’arte di Simone Biguzzi, ed è un artista emergente che ha deciso di raccontare e promuovere Cesenatico attraverso la musica e i social. Con uno stile ironico e contemporaneo, ha già pubblicato due brani originali: “La spiaggia non si vende” e “Ciao e Benvenuto”, disponibili su Spotify.

Testo e musica sono firmati da VerdeCesenatico, che spiega: “Ho utilizzato un software digitale per produrle”.

“La spiaggia non si vende” è un brano che richiama in modo diretto il valore e l’identità della costa romagnola, mentre “Ciao e Benvenuto” si presenta come una sorta di saluto musicale rivolto a turisti e visitatori della città. Entrambe le canzoni rappresentano un omaggio a Cesenatico, con un tono leggero ma significativo.