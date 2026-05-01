Vigili del Fuoco, auto finisce nel giardino di una casa: l’intervento

I Vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti attorno alle 13.30 odierne, in via Cagnona a San Mauro Pascoli, per un incidente stradale in cui un’autovettura usciva autonomamente dalla sede stradale terminando la propria corsa nel giardino di un’abitazione.
La conducente, bloccata all’interno è stata liberata dai soccorritori cesenati con l’attrezzatura in dotazione rimuovendo completamente il cristallo anteriore e veniva affidata al personale sanitario intervenuto.
I Vigili del fuoco completavano l’intervento mettendo in sicurezza lo scenario.
Presente la polizia locale per quanto di competenza. Nessun’altra persona è stata coinvolta nell’impatto.