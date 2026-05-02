Call center: AGCOM introduce i numeri a 3 cifre contro le truffe

Telemarketing più regolato e meno invasivo

Il provvedimento dell’AGCOM amplia anche le tipologie di numerazioni utilizzabili per comunicazioni commerciali e servizi:

numeri gratuiti per il chiamante

numerazioni europee per servizi sociali

SMS, MMS e trasmissione dati

L’obiettivo è rendere più chiara l’origine delle chiamate e tutelare maggiormente i consumatori.

Decreto Bollette: stop alle chiamate su luce e gas

Parallelamente, dal 19 giugno entrerà in vigore il Decreto Bollette, che introduce una stretta importante sul settore energetico. Le aziende di luce e gas non potranno più contattare gli utenti per proposte commerciali tramite telefono o messaggi, a meno che non sia stato dato un consenso esplicito e scritto.

In caso di violazione, i contratti stipulati saranno considerati nulli.

Implementazione graduale delle nuove regole

Le misure dell’AGCOM non saranno immediate ma verranno introdotte progressivamente. È stato infatti istituito un tavolo tecnico con operatori e regolatori per definire le modalità operative e le numerazioni dedicate esclusivamente al telemarketing.