Call center: AGCOM introduce i numeri a 3 cifre contro le truffe

L’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) compie un nuovo passo nella lotta contro il telemarketing aggressivo e le truffe telefoniche. Con la delibera n. 21/26/CIR, approvata il 14 aprile dalla Commissione per le Infrastrutture e le Reti, si avvicina l’introduzione dei numeri a 3 cifre per identificare i call center, una misura pensata per rendere più trasparenti le chiamate commerciali e ridurre lo spam telefonico.
Numeri a 3 cifre per i call center: cosa cambia
La novità principale è l’obbligo, per le aziende che svolgono attività di telemarketing, di utilizzare numerazioni brevi a tre cifre come identificativo del chiamante. Si tratta di numeri già associati a servizi di pubblica utilità o emergenza, facilmente riconoscibili dagli utenti.
Un aspetto fondamentale della riforma è che questi numeri non potranno essere replicati dall’estero, riducendo così la possibilità per i call center stranieri di mascherare la propria identità. Questo intervento mira a limitare sia il telemarketing selvaggio sia le truffe telefoniche provenienti dall’estero.
Telemarketing più regolato e meno invasivo
Il provvedimento dell’AGCOM amplia anche le tipologie di numerazioni utilizzabili per comunicazioni commerciali e servizi:
- numeri gratuiti per il chiamante
- numerazioni europee per servizi sociali
- SMS, MMS e trasmissione dati
L’obiettivo è rendere più chiara l’origine delle chiamate e tutelare maggiormente i consumatori.
Decreto Bollette: stop alle chiamate su luce e gas
Parallelamente, dal 19 giugno entrerà in vigore il Decreto Bollette, che introduce una stretta importante sul settore energetico. Le aziende di luce e gas non potranno più contattare gli utenti per proposte commerciali tramite telefono o messaggi, a meno che non sia stato dato un consenso esplicito e scritto.
In caso di violazione, i contratti stipulati saranno considerati nulli.
Implementazione graduale delle nuove regole
Le misure dell’AGCOM non saranno immediate ma verranno introdotte progressivamente. È stato infatti istituito un tavolo tecnico con operatori e regolatori per definire le modalità operative e le numerazioni dedicate esclusivamente al telemarketing.