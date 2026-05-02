Frena bruscamente davanti alla Polizia Locale, ma la signora non ha mai avuto la patente

Insolito episodio, quello che si è verificato giovedì mattina nel territorio comunale di Gatteo.
Come si apprende dal Corriere Romagna, infatti, intorno alle ore 8, la Polizia Locale di Gatteo si trovava impegnata nei consueti controlli del territorio quando ha notato una Alfa Romeo MiTo ferma in via Savignano, all’intersezione con via Giovanni XXIII.
Alla guida vi era una donna straniera classe 1976, e residente a Savignano sul Rubicone, che procedeva piuttosto impacciata.
Alla vista della pattuglia, la conducente frenava bruscamente, senza motivo apparente.
Al controllo degli agenti, a quel punto inevitabile, la donna dichiarava di aver dimenticato la patente di guida a casa ma, incalzata, dichiarava di non averla mai conseguita.