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Auto in fiamme a Cesenatico, intervento dei Vigili del Fuoco

Anna Budini3 Maggio 2026
incendio

Nel pomeriggio di oggi (domenica 3 maggio), intorno alle 16:25, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Cesenatico, in via Padre Armando Vincenzi, a seguito dell’incendio di un’autovettura.

Sul posto è giunta una squadra del distaccamento di Savignano, supportata da due automezzi, che ha provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area circostante, evitando ulteriori rischi per persone e cose.

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Presenti anche i carabinieri della stazione di Gambettola, impegnati nei rilievi per accertare le cause dell’incendio.

Non si segnalano, al momento, feriti.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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