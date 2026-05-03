Auto in fiamme a Cesenatico, intervento dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di oggi (domenica 3 maggio), intorno alle 16:25, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Cesenatico, in via Padre Armando Vincenzi, a seguito dell’incendio di un’autovettura.

Sul posto è giunta una squadra del distaccamento di Savignano, supportata da due automezzi, che ha provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area circostante, evitando ulteriori rischi per persone e cose.