Scatta la rissa in stazione a Cesenatico. 2 cervesi presi a pugni

Rissa in stazione tra due gruppi
Erano circa le 23.30 di sabato sera quando è scattata una rissa fuori dalla stazione. A farne le spese due minorenni, sui 16 anni, di Cervia. Sono stati colpiti con pugni e calci da un gruppo di almeno due maggiorenni giunti in auto, pare stranieri.
La ricostruzione
Cinque minorenni di Cervia aspettavano il treno a Cesenatico, ma era in ritardo di circa 30 minuti. Nell’attesa hanno notato delle ragazze nelle vicinanze e probabilmente hanno provato ad attaccar bottone. In quel mentre è giunta una macchina con un gruppo di almeno due ragazzi più grandi che, secondo alcune testimonianze, conosceva le ragazze. Non si sa cosa si siano detti i due gruppi sta di fatto che è scattata un’aggressione ai danni di uno dei minorenni cervesi.
Difesa e fuga
Uno dei cervesi è intervenuto per difendere l’amico, un gesto coraggioso contro un numero superiore di aggressori che hanno avuto la meglio. Uno dei ragazzi, secondo quanto riferito, è caduto a terra ricevendo anche calci. Poi c’è stato il tentativo di fuga nelle vicinanze e la chiamata ai carabinieri che hanno un numero di targa sul quale indagare. Inoltre l’area è coperta da telecamere.
Le indagini
La rissa accaduta in stazione non può far altro che far discutere e sulla quale sicuramente i militari dell’Arma indagheranno per far luce. I minorenni hanno riportato qualche contusione e tutta la paura e l’amarezza per come è finita la serata. Non sono stati usati coltelli o armi da taglio.