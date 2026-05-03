Scatta la rissa in stazione a Cesenatico. 2 cervesi presi a pugni

Rissa in stazione tra due gruppi

Erano circa le 23.30 di sabato sera quando è scattata una rissa fuori dalla stazione. A farne le spese due minorenni, sui 16 anni, di Cervia. Sono stati colpiti con pugni e calci da un gruppo di almeno due maggiorenni giunti in auto, pare stranieri.

La ricostruzione

Cinque minorenni di Cervia aspettavano il treno a Cesenatico, ma era in ritardo di circa 30 minuti. Nell’attesa hanno notato delle ragazze nelle vicinanze e probabilmente hanno provato ad attaccar bottone. In quel mentre è giunta una macchina con un gruppo di almeno due ragazzi più grandi che, secondo alcune testimonianze, conosceva le ragazze. Non si sa cosa si siano detti i due gruppi sta di fatto che è scattata un’aggressione ai danni di uno dei minorenni cervesi.