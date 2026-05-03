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Sconto sulle accise: cosa cambia

Giulia Zannetti3 Maggio 2026
benzina iran diesel

E’ il Codacons ha dar conto dell’ultima misurata varata nella giornata di ieri, sabato 2 maggio, dal Consiglio dei ministri riguardo lo sconto sulle accise.

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La panoramica dei dati offre il quadro che segue.

La diminuzione del taglio delle accise sulla benzina a 5 centesimi di euro, porterà un litro di verde a costare 18,3 centesimi di più rispetto ad oggi, e questo senza considerare l’Iva.

Si tratta quindi, in media, di 9,15 euro in più su un pieno che – visti i i listini alla pompa – salirà a 1,929 euro al litro, mentre in autostrada il prezzo medio sarà di 1,98 euro al litro.

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