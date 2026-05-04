Cesenatico ricorda Claudio Bazzocchi: donato un defibrillatore

Due targhe per non dimenticare: “Sempre Pace e bene sia”

Il legame tra Claudio Bazzocchi e la sua città è stato suggellato dall’apposizione di due targhe commemorative:

A Ponente: La prima targa è stata posizionata proprio in corrispondenza del nuovo defibrillatore.

In Municipio: La seconda targa è stata affissa nel corridoio della sede comunale, luogo dove Claudio ha lavorato per anni.

Sulla targa in Comune campeggia la frase: “A ricordo di Claudio Bazzocchi, Sempre pace e bene sia”. Si tratta del saluto iconico con cui Claudio era solito accogliere colleghi e visitatori ogni mattina, un messaggio di serenità che continuerà ad accompagnare chiunque varchi la soglia del Municipio.