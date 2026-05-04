Cesenatico ricorda Claudio Bazzocchi: donato un defibrillatore

Cesenatico, il ricordo di Claudio Bazzocchi vive nel segno della solidarietà: donato un defibrillatore
Si è tenuta questa mattina, lunedì 4 maggio 2026, una cerimonia commossa e significativa presso il Municipio di Cesenatico per onorare la memoria di Claudio Bazzocchi, stimato dipendente comunale scomparso il 10 agosto 2024.
Claudio, ricordato da colleghi e cittadini come una presenza costante e benvoluta, continua a far sentire la sua vicinanza alla comunità attraverso un gesto concreto di amore per il prossimo.
Una donazione per una Cesenatico più sicura
Per tenere vivo il ricordo di Claudio, la sua famiglia ha scelto di contribuire alla sicurezza della cittadinanza con la donazione di un defibrillatore. L’apparecchiatura salvavita è stata installata strategicamente nella zona di Ponente, nei pressi del Circolo Tennis di via Magellano.
Questo atto non rappresenta solo un omaggio simbolico, ma un passo avanti fondamentale per rendere Cesenatico una città sempre più attrezzata e pronta a gestire le emergenze cardiache.
Due targhe per non dimenticare: “Sempre Pace e bene sia”
Il legame tra Claudio Bazzocchi e la sua città è stato suggellato dall’apposizione di due targhe commemorative:
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A Ponente: La prima targa è stata posizionata proprio in corrispondenza del nuovo defibrillatore.
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In Municipio: La seconda targa è stata affissa nel corridoio della sede comunale, luogo dove Claudio ha lavorato per anni.
Sulla targa in Comune campeggia la frase: “A ricordo di Claudio Bazzocchi, Sempre pace e bene sia”. Si tratta del saluto iconico con cui Claudio era solito accogliere colleghi e visitatori ogni mattina, un messaggio di serenità che continuerà ad accompagnare chiunque varchi la soglia del Municipio.