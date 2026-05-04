Vacanze a Cesenatico con i cani: regole, orari e spiagge 2026

L’amministrazione comunale ha confermato un regolamento che bilancia le esigenze di svago dei proprietari con il decoro urbano e la sicurezza pubblica.

Dove possono accedere i cani a Cesenatico?

Non tutte le aree sono accessibili agli animali. L’ingresso è consentito esclusivamente nelle zone debitamente attrezzatedagli stabilimenti balneari (i cosiddetti “stabilimenti pet-friendly”) e in specifiche porzioni di spiaggia libera.

Nelle spiagge libere, l’accesso è permesso solo nei tratti dove sono presenti gli appositi cartelli segnaletici. È fondamentale che i proprietari verifichino sempre la presenza della cartellonistica ufficiale prima di sostare.

Orari e modalità per il bagno in mare

Una delle novità più attese riguarda la possibilità per i cani di rinfrescarsi in acqua. Tuttavia, per non interferire con la massa dei bagnanti, sono stati fissati degli orari rigorosi:

Mattina: il bagno è consentito dalle prime luci dell’alba fino alle ore 8:00 .

Sera: è possibile riportare i cani in acqua dopo le ore 21:00 (o comunque dopo l’orario di chiusura del servizio di salvataggio) fino al tramonto.

Fanno eccezione a questa limitazione e zone davanti alle spiagge libere tra il Canale Tagliata e il Bagno Camping poi ancora tra la Congrega Velisti e la spiaggia San Giacomo, dove per i cani sarà possibile accedere alle’arenile dalle 6 alle 22, con vigilanza a carico della Cooperativa Stabilimenti Balneari.

Durante queste fasce orarie, il proprietario deve sempre garantire il controllo totale dell’animale, evitando che possa disturbare la fauna locale o altri cittadini presenti.

Regole di comportamento e obblighi dei proprietari

Per evitare sanzioni e garantire la pulizia degli arenili, restano in vigore le norme standard di comportamento previste dalle ordinanze balneari:

Guinzaglio e museruola

L’animale deve essere condotto al guinzaglio (di lunghezza non superiore a 1,5 metri). La museruola non è obbligatoria durante la passeggiata, ma deve essere sempre portata con sé e indossata in caso di necessità o su richiesta delle autorità.

Igiene e pulizia

È obbligatorio rimuovere immediatamente le deiezioni solide e dilavare quelle liquide con abbondante acqua dolce. I proprietari devono quindi essere muniti di sacchetti e bottiglietta d’acqua.

Documentazione sanitaria

È necessario avere sempre a portata di mano il libretto sanitario dell’animale, che deve essere in regola con le vaccinazioni previste dalla normativa vigente e dotato di microchip identificativo.

Conclusioni: una vacanza rispettosa

Cesenatico si conferma una località attenta alle esigenze degli amanti degli animali, ma il successo di queste misure dipende dal senso civico dei singoli. Rispettare gli orari del bagno e le aree delimitate è l’unico modo per garantire che queste libertà vengano mantenute anche nelle stagioni future.