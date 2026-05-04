Siropack dona un’auto allo IOR di Cesena: nuovi “angeli con le ruote” per i pazienti oncologici

Questa donazione mira a potenziare il servizio di accompagnamento, un’attività fondamentale per garantire che nessuno debba affrontare la malattia in solitudine o senza mezzi per raggiungere i luoghi di cura.

I numeri del servizio: oltre 264.000 km percorsi nel 2025

L’importanza di questo servizio è sottolineata da dati in forte crescita. La cronicizzazione delle patologie oncologiche e l’invecchiamento della popolazione hanno reso l’accompagnamento una necessità primaria per molte famiglie.

I dati raccolti dallo IOR mostrano un incremento significativo delle attività negli ultimi tre anni:

Pazienti accompagnati: dai 599 del 2022 ai 754 del 2025 (+26%).

Chilometri percorsi: passati da 187.386 a 264.350 km (+41%).

Numero di viaggi: saliti da 3.946 a 4.685 (+19%).

Volontari impegnati: cresciuti da 116 a 153 per far fronte alle richieste

Chi sono gli “angeli con le ruote”

Il servizio non si limita al trasporto tecnico. I volontari, definiti “angeli con le ruote”, offrono un ascolto empaticodurante il tragitto, aiutando i pazienti a gestire ansie e spossatezza post-trattamento. Per garantire la massima qualità, gli autisti partecipano regolarmente a cicli di formazione con un team di psiconcologhe.

La sfida dei costi e il ruolo della solidarietà aziendale

Il Direttore Generale dello IOR, Fabrizio Miserocchi, ha evidenziato come l’organizzazione debba affrontare sfide economiche crescenti, tra cui l’aumento dei prezzi del carburante e dei veicoli.

“Risulta fondamentale poter contare sulla sensibilità di aziende come Siropack Italia Srl, che da anni collabora in progetti di solidarietà per il territorio”, ha dichiarato Miserocchi, ricordando anche il valore umano dei titolari, già insigniti del titolo di Cavalieri della Repubblica dal Presidente Mattarella per l’impegno legato alla “Legge Steven”.

Un legame decennale tra Siropack e IOR

Per Rocco De Lucia e Barbara Burioli, questa donazione è solo l’ultimo atto di una collaborazione che dura da oltre 10 anni.

Restituzione al territorio: L’azienda ritiene fondamentale fare rete con eccellenze come lo IOR per sostenere chi soffre.

Appello agli imprenditori: I titolari auspicano che sempre più realtà romagnole scelgano di prendersi cura dei pazienti oncologici locali.

Prossime iniziative: Il sostegno continuerà anche con i progetti legati all’imminente Festa della Mamma.

Contatti e Informazioni

Per ulteriori dettagli sulle attività dello IOR o per sostenere l’organizzazione: