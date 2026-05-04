Ordinanza balneare 2026: regole, orari e novità

Sicurezza e orari di accesso all’arenile

Per garantire la pubblica incolumità e facilitare la vigilanza, l’ordinanza conferma restrizioni precise sugli orari di accesso.

Divieto notturno: L’accesso in spiaggia è vietato dalle ore 01.00 alle ore 05.00, tranne per eventi regolarmente autorizzati.

Obbligo di illuminazione: Dal 1° giugno al 31 agosto 2026, gli stabilimenti balneari devono mantenere accese le luci esterne dalle 01.00 alle 05.00 durante i sabati, le domeniche e i festivi infrasettimanali.

Spiagge libere: L’accesso alle aree libere è consentito nella fascia oraria compresa tra le 07.30 e le 24.00 .

Spiagge Dog-Friendly: ampliati gli spazi per i cani

Una delle novità più rilevanti di quest’anno riguarda l’estensione delle aree dedicate agli amici a quattro zampe.

L’accesso dei cani alla spiaggia è permesso dalle 06.00 alle 08.30 e dalle 19.00 alle 22.00 presso diverse zone, tra cui Villamarina (Zona Cesarini), Valverde, il Boschetto e Ponente. Da questa stagione, si aggiungono alla lista anche la spiaggia libera di Piazza Costa e la spiaggia “Tamerici” a Valverde.

Per quanto riguarda la balneazione dei cani (dalle 06.00 alle 22.00), oltre alla zona tra il Canale Tagliata e il Bagno Camping, è stata introdotta una nuova area tra la Congrega Velisti e il Bagno San Giacomo.

Gestione degli spazi e sostenibilità ambientale

L’ordinanza definisce anche i parametri tecnici per il posizionamento delle attrezzature e le norme ecologiche.

Distanziamento degli ombrelloni

La superficie minima standard per ogni ombrellone è fissata a 12 metri quadrati. In alcune aree specifiche di Valverde, Villamarina e Ponente, colpite da fenomeni di erosione, il limite è ridotto a 11 metri quadrati per garantire la sostenibilità delle attività.

Stop alla plastica e fumo in spiaggia

Prosegue l’impegno “plastic-free”: stabilimenti e attività di ristorazione possono distribuire solo materiale monouso biodegradabile o compostabile (bicchieri, cannucce e shopper). Inoltre, viene ribadito con fermezza il divieto di fumo su tutto l’arenile, battigia inclusa.

Eventi, musica e servizio di salvataggio

Le attività di intrattenimento settimanale negli stabilimenti potranno svolgersi dalle 09.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 01.00. Nel periodo di alta stagione (dal 25 luglio al 23 agosto), è concessa una seconda serata settimanale previa comunicazione pec. Per eventi extra in altri periodi, i gestori dovranno dotarsi di strumenti di misurazione dell’impatto acustico.

Infine, la sicurezza in mare è garantita dal servizio di salvataggio, attivo dalle 09.30 alle 18.30 a partire dal terzo fine settimana di maggio fino al terzo fine settimana di settembre.