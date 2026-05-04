Dedicano lo scudetto dell’Inter all’amico scomparso

La dedica dello scudetto dell’Inter all’amico scomparso
Non è stato solo uno scudetto, è stato un appuntamento con il destino. L’Inter ha cucito sul petto il suo 21° tricolore. Un traguardo che non racconta solo la cronaca di un campionato dominato, ma sancisce il sorpasso storico sui cugini del Milan nel computo totale dei titoli nazionali.
La dedica speciale
In questo momento c’è chi ha pensato a quanto sarebbe stato bello condividere un momento di gioia con l’amico scomparso di recente. Si tratta di Massimo Balestri, Emiliano Balestri ed Elia che dedicano il 21 ° scudetto dell’ Inter a Massimo “Paton” Fattori.
“Tutti i fine settimana – raccontano – ci aspettava al bar per vedere la partita, purtroppo a Febbraio ci ha lasciato improvvisamente. Anche se non è più con noi, mai dimenticheremo il suo sorriso gentile”.