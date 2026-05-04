Dedicano lo scudetto dell’Inter all’amico scomparso

La dedica dello scudetto dell’Inter all’amico scomparso

Non è stato solo uno scudetto, è stato un appuntamento con il destino. L’Inter ha cucito sul petto il suo 21° tricolore. Un traguardo che non racconta solo la cronaca di un campionato dominato, ma sancisce il sorpasso storico sui cugini del Milan nel computo totale dei titoli nazionali.