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Dedicano lo scudetto dell’Inter all’amico scomparso

Alessandro Mazza4 Maggio 2026
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La dedica dello scudetto dell’Inter all’amico scomparso

Non è stato solo uno scudetto, è stato un appuntamento con il destino. L’Inter ha cucito sul petto il suo 21° tricolore. Un traguardo che non racconta solo la cronaca di un campionato dominato, ma sancisce il sorpasso storico sui cugini del Milan nel computo totale dei titoli nazionali.

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La dedica speciale

In questo momento c’è chi ha pensato a quanto sarebbe stato bello condividere un momento di gioia con l’amico scomparso di recente. Si tratta di Massimo Balestri, Emiliano Balestri ed Elia che dedicano il 21 ° scudetto dell’ Inter a Massimo “Paton” Fattori.

“Tutti i fine settimana – raccontano – ci aspettava al bar per vedere la partita, purtroppo a Febbraio ci ha lasciato improvvisamente. Anche se non è più con noi, mai dimenticheremo il suo sorriso gentile”.

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Alessandro Mazza

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