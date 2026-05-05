Basket Cesenatico, il sogno del Buena Onda continua

Grazie ad un primo tempo da 50 punti, la Buena Onda mette al sicuro la qualificazione ai quarti sconfiggendo Medicina 75-55.
Primi minuti di studio reciproco tra i regaz e gli ospiti di Medicina poi, complice la prematura espulsione di Lenzarini, la Buena Onda tenta il primo strappo sul 22-9. I bolognesi sono bravi a non mollare riavvicinandosi e chiudendo il primo quarto 25-19. La solidità di Delvecchio e Gori ed i guizzi di Fabiani favoriscono la fuga della Buena Onda nel secondo quarto, attacco prolifico e difesa granitica garantiscono di andare all’intervallo lungo sul 50-29.
Il secondo quarto
Secondo tempo di amministrazione del vantaggio da parte di capitan Delvecchio e compagni, nel terzo periodo la forbice si allarga ancora di più e al 30′ il tabellone dice 63-36. Negli ultimi 10′ coach Focarelli svuota la panchina e lascia spazio a tutti i regaz, trovando anche il canestro di Bondi. Un leggero calo di concentrazione concede a Medicina di vincere l’ultimo parziale, non andando però a sporcare un’ottima prestazione della Buena Onda, in una cornice di pubblico meravigliosa per un lunedì sera di DR2.
Il prossimo scalino
Superato l’ostacolo ottavi di finale, la Buena ai quarti troverà la corazzata Coriano, squadra che ha spazzato via Pontevecchio e che dispone di giocatori con un talento totalmente fuori categoria. Sarà nuovamente gara secca, nuovamente al PalaCesenatico, per la data e l’orario vi terremo aggiornati ma sarà fondamentale la presenza del pubblico.
Essenziale l’apporto di Delvecchio, che con 17 punti, 9 rimbalzi e 5/7 al tiro contribuisce alla vittoria dei suoi.
l’mvp dell’incontro
Mvp Merendero: Simone Fabiani con una prova autoritaria, domina in lungo e in largo con 29 punti, 4 palle rubate e il 40% da tre punti.
Il tabellino
Buena Onda Basket Club – Basket 2007 Medicina 75-55
(25-19, 50-29, 63-36 , 75-55)
Delvecchio 17, Gori 8, Fabiani 29, Rolla, Sovera 7, Buda 8, Monticelli 2, Manuzzi, Capucci C., Boraggini , Forte 2, Bondi 2. All. Focarelli, Pillastrini