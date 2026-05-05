Basket Cesenatico, il sogno del Buena Onda continua

Il secondo quarto

Secondo tempo di amministrazione del vantaggio da parte di capitan Delvecchio e compagni, nel terzo periodo la forbice si allarga ancora di più e al 30′ il tabellone dice 63-36. Negli ultimi 10′ coach Focarelli svuota la panchina e lascia spazio a tutti i regaz, trovando anche il canestro di Bondi. Un leggero calo di concentrazione concede a Medicina di vincere l’ultimo parziale, non andando però a sporcare un’ottima prestazione della Buena Onda, in una cornice di pubblico meravigliosa per un lunedì sera di DR2.

Il prossimo scalino

Superato l’ostacolo ottavi di finale, la Buena ai quarti troverà la corazzata Coriano, squadra che ha spazzato via Pontevecchio e che dispone di giocatori con un talento totalmente fuori categoria. Sarà nuovamente gara secca, nuovamente al PalaCesenatico, per la data e l’orario vi terremo aggiornati ma sarà fondamentale la presenza del pubblico.

Essenziale l’apporto di Delvecchio, che con 17 punti, 9 rimbalzi e 5/7 al tiro contribuisce alla vittoria dei suoi.

l’mvp dell’incontro

Mvp Merendero: Simone Fabiani con una prova autoritaria, domina in lungo e in largo con 29 punti, 4 palle rubate e il 40% da tre punti.

Il tabellino

Buena Onda Basket Club – Basket 2007 Medicina 75-55

(25-19, 50-29, 63-36 , 75-55)

Delvecchio 17, Gori 8, Fabiani 29, Rolla, Sovera 7, Buda 8, Monticelli 2, Manuzzi, Capucci C., Boraggini , Forte 2, Bondi 2. All. Focarelli, Pillastrini