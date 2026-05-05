Cesenatico protagonista sulla TV tedesca

Il format “Abenteuer Leben” e la collaborazione con APT Servizi

Le riprese sono state effettuate per il format “Abenteuer Leben”, un programma storico che da vent’anni accompagna il pomeriggio dei telespettatori tedeschi, vantando un’audience di circa due milioni di persone (target 29-59 anni).

Grazie alla collaborazione con APT Servizi Emilia-Romagna, il servizio punterà i riflettori sulle eccellenze della nostra regione. A guidare il racconto davanti alle telecamere è stato il noto cuoco televisivo Achim Müller, volto consolidato del programma, che ha esplorato le tradizioni locali con il suo stile coinvolgente.

Un viaggio tra sapori e tradizioni: le tappe del reportage

L’obiettivo delle riprese, focalizzate sul tema “Adriatico”, è stato quello di raccontare il territorio attraverso esperienze autentiche. In quattro giorni intensi, la troupe ha toccato le principali perle della riviera e dell’entroterra:

Cesenatico: Cuore pulsante delle riprese, con il suggestivo Porto Canale e la partecipazione alla sagra “Azzurro come il pesce”, con cena su una nota motonave.

Rimini: Una visita guidata tra i monumenti storici, il vivace mercato del pesce e l’immancabile degustazione di piadina e gelato artigianale.

Cervia: L’emozione del Festival Internazionale dell’Aquilone , un’uscita con i cozzari della Cooperativa La Fenice e la visita alle Saline.

Santarcangelo: Una cooking class con le famose Cesarine, la visita alla storica Stamperia Marchi e un tour nelle misteriose grotte ipogee.

“Sono stati quattro giorni molto intensi”, sottolineano gli organizzatori del Consorzio. “Speriamo che da questo reportage emergano stimoli importanti per i turisti tedeschi, da sempre amanti della nostra accoglienza.”

Sinergia territoriale: i ringraziamenti del Consorzio

La riuscita di questa operazione promozionale è frutto di una grande collaborazione corale. Il Consorzio Camping & Natura Villages desidera ringraziare tutte le realtà locali che hanno reso possibile l’iniziativa: Cooperativa Atlantide, IAT di Tagliata, Cooperativa La Fenice e Artevento, Visit Rimini, le Cesarina, IAT di Santarcangelo.

Questa sinergia tra strutture ricettive e istituzioni locali conferma ancora una volta quanto il brand Romagna sia forte e appetibile per il mercato europeo, unendo natura, divertimento e cultura del buon cibo.

In foto: Lo chef Achim Müller durante le riprese sul porto canale di Cesenatico.