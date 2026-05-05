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NotizieIn Romagna

Chiusura notturna del casello Valle del Rubicone

Anna Budini5 Maggio 2026
valle rubicone casello

La Società Autostrade comunica che, per consentire lo svolgimento di lavori programmati, il casello di Valle del Rubicone sarà temporaneamente chiuso al traffico. In particolare, la chiusura riguarderà l’entrata e l’uscita per i veicoli provenienti da Ancona, dalle ore 21:00 di mercoledì 6 maggio alle ore 5:00 di giovedì 7 maggio 2026.

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Durante l’intervento, gli automobilisti sono invitati a utilizzare percorsi alternativi. In particolare, si consiglia di servirsi dei caselli di Cesena o Rimini Nord, al fine di ridurre i disagi e garantire una circolazione più fluida.

Si raccomanda agli utenti di prestare attenzione alla segnaletica presente lungo il tratto interessato e di pianificare per tempo i propri spostamenti.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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