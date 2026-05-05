Chiusura notturna del casello Valle del Rubicone

La Società Autostrade comunica che, per consentire lo svolgimento di lavori programmati, il casello di Valle del Rubicone sarà temporaneamente chiuso al traffico. In particolare, la chiusura riguarderà l’entrata e l’uscita per i veicoli provenienti da Ancona, dalle ore 21:00 di mercoledì 6 maggio alle ore 5:00 di giovedì 7 maggio 2026.
Durante l’intervento, gli automobilisti sono invitati a utilizzare percorsi alternativi. In particolare, si consiglia di servirsi dei caselli di Cesena o Rimini Nord, al fine di ridurre i disagi e garantire una circolazione più fluida.
Si raccomanda agli utenti di prestare attenzione alla segnaletica presente lungo il tratto interessato e di pianificare per tempo i propri spostamenti.