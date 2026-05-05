Davide Broccoli alla guida di Cesenatico Servizi: è il nuovo amministratore unico

Broccoli subentra alla precedente gestione collegiale, prendendo il posto del Presidente uscente Sandro Brandolini e dei consiglieri Stefano Mughetti e Roberta Bisacchi.

Chi è Davide Broccoli: il profilo del nuovo amministratore

Classe 1979, Davide Broccoli vanta un curriculum tecnico e gestionale di alto profilo, con esperienze consolidate nel settore dei servizi pubblici e della pubblica amministrazione:

Esperienza a Cesena: È già stato Amministratore Unico di “Energie per la città”, società in house providing del Comune di Cesena .

Consulenze strategiche: Ha collaborato attivamente con la Regione Lombardia in qualità di consulente per progetti legati al PNRR .

Il benvenuto dell’Amministrazione Comunale

Il Sindaco Matteo Gozzoli e l’Assessore Jacopo Agostini hanno accolto con favore la nuova nomina, sottolineando il ruolo cruciale che Broccoli ricoprirà all’interno della macchina amministrativa.

Le dichiarazioni di Gozzoli e Agostini

«Diamo il benvenuto a Davide Broccoli – hanno dichiarato il Sindaco e l’Assessore – Siamo certi che insieme potremo iniziare una collaborazione fruttuosa e duratura, forti della sua esperienza e delle sue competenze».

La giunta ha inoltre espresso profonda gratitudine verso i vertici uscenti — Brandolini, Mughetti e Bisacchi — definendo il lavoro svolto in questi anni come “fondamentale” per la crescita e il mantenimento dei servizi cittadini.