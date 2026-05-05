Finto carabiniere al telefono: tentata truffa ai danni di anziani

Il finto carabiniere ha riferito che l’auto dell’anziano risultava segnalata e che, per questo motivo, l’uomo avrebbe dovuto recarsi in Caserma per firmare alcuni documenti. Un pretesto che rientra nelle modalità tipiche delle truffe telefoniche.

Durante la conversazione, il telefono è poi passato alla moglie, ma quando il truffatore ha capito di non avere più a che fare con una persona anziana ma con la figlia, ha immediatamente interrotto la chiamata.