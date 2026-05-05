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Finto carabiniere al telefono: tentata truffa ai danni di anziani

Anna Budini5 Maggio 2026
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Nel primo pomeriggio di oggi (martedì 5 maggio) si è verificato un episodio di tentata truffa telefonica ai danni di due anziani di Sala di Cesenatico. Intorno alle 12, i due anziani hanno ricevuto una chiamata da parte di un uomo che si è presentato come un presunto Tenente dei carabinieri.

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Il finto carabiniere ha riferito che l’auto dell’anziano risultava segnalata e che, per questo motivo, l’uomo avrebbe dovuto recarsi in Caserma per firmare alcuni documenti. Un pretesto che rientra nelle modalità tipiche delle truffe telefoniche.

Durante la conversazione, il telefono è poi passato alla moglie, ma quando il truffatore ha capito di non avere più a che fare con una persona anziana ma con la figlia, ha immediatamente interrotto la chiamata.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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