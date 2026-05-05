Allerta Gialla in Emilia-Romagna: Attenzione a Temporali e Piogge a Cesenatico
L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, in collaborazione con Arpae, ha emesso l’allerta n. 043/2026 per la giornata di mercoledì 6 maggio 2026. L’intero territorio regionale è interessato da un’area di instabilità che porterà condizioni meteo avverse, con particolare attenzione ai fenomeni temporaleschi.
Le zone più a rischio
Sebbene i fenomeni interesseranno tutta la regione, la criticità maggiore è attesa nelle seguenti aree:
-
Pianura centro-orientale e rilievi: qui i fenomeni saranno più persistenti e organizzati, con il rischio concreto di danni a strutture o infrastrutture.
-
Resto della regione: attese piogge più localizzate, ma comunque di forte intensità.
Innalzamento dei fiumi e rischio frane
La Protezione Civile e gli enti competenti monitorano con attenzione la situazione idrica. Sono previsti:
-
Livelli idrometrici: rapidi incrementi dei corsi d’acqua che potrebbero puntualmente superare la Soglia 1.
-
Versanti e colline: possibili fenomeni franosi e ruscellamenti superficiali causati dalla saturazione del suolo.
Avviso ai cittadini: Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti e di non sostare nei pressi di corsi d’acqua o zone soggette a allagamenti. Monitorare i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti sulla viabilità.