Allerta Gialla in Emilia-Romagna: Attenzione a Temporali e Piogge a Cesenatico

L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, in collaborazione con Arpae, ha emesso l’allerta n. 043/2026 per la giornata di mercoledì 6 maggio 2026. L’intero territorio regionale è interessato da un’area di instabilità che porterà condizioni meteo avverse, con particolare attenzione ai fenomeni temporaleschi.