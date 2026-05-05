Ordinanza rumori e quiete pubblica: ecco le regole

Regole e orari per la quiete pubblica a Cesenatico: l’ordinanza 2026
Il Comune di Cesenatico ha emanato la nuova ordinanza n. 148 del 5 maggio 2026, che disciplina le attività rumorose e la tutela della quiete pubblica. Il provvedimento nasce per bilanciare l’attrattività turistica della costa con il diritto alla salute e al riposo dei cittadini e dei turisti.
Disposizioni generali e suddivisione del territorio
L’ordinanza si applica a tutte le attività temporanee, dai cantieri alle manifestazioni, fino ai pubblici esercizi. Il territorio comunale è stato suddiviso in tre aree principali per una gestione mirata:
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Zona Turistica: l’area compresa tra la ferrovia e il mare.
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Aree Protette: Parco di Ponente, parco di Levante e area ospedaliera.
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Restante Territorio: tutte le zone non incluse nelle precedenti.
Limiti acustici per manifestazioni
Per le manifestazioni temporanee, oltre al rispetto dei limiti generali, è fissato un tetto massimo di 108 dB(A) per tutelare la salute del pubblico presente.
Orari e regole per cantieri ed edilizia
L’attività dei cantieri è consentita nei giorni feriali dalle 07:00 alle 20:00. Tuttavia, le lavorazioni più rumorose (escavazioni, demolizioni, uso di betoniere) seguono orari più restrittivi in base alla stagione:
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Dal 16 settembre al 31 maggio: 7:00 – 12:30 e 13:30 – 19:00.
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Dal 1° giugno al 15 settembre: 8:00 (9:00 in zona turistica) – 13:00 e 16:00 – 19:00.
Per i cantieri di interesse pubblico o opere comunali sono previste fasce orarie specifiche durante tutto l’anno.
Intrattenimento musicale e movida
La musica è un elemento chiave del marketing turistico, ma deve rispettare orari precisi per non disturbare la quiete.
Stabilimenti balneari e pubblici esercizi posti sull’arenile
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Può essere svolta una festa di intrattenimento alla settimana dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 1.00, previa comunicazione, oltre che alla SIAE, alla Polizia Locale e al SUAP almeno 7 giorni prima dell’inizio della data prescelta per la festa, con altoparlanti orientati rigorosamente verso il mare.
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Dal 25 luglio al 23 agosto (c.d. “periodo agostano”), può essere svolta un’ulteriore festa rispettando gli adempimenti e i limiti sopra indicati.
Eventi speciali e grandi deroghe
In occasione di manifestazioni di rilievo, gli orari vengono estesi fino alle 3:00 del giorno successivo:
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Notte Rosa (19-21 giugno 2026).
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Ferragosto (14 e 15 agosto).
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Capodanno (31 dicembre).
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The Week (12-19 luglio 2026).
Altre attività: agricoltura, giardinaggio e motonavi
Giardinaggio e agricoltura
L’uso di macchinari per il giardinaggio privato è permesso:
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Lunedì – venerdì: 8:00-13:00 e 15:00-20:00.
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Weekend e festivi: 09:00-12:00 e 16:00-20:00. Per l’agricoltura, l’uso di dissuasori sonori (cannoncini) è limitato dall’alba al tramonto con cadenza di sparo superiore ai 3 minuti.
Motonavi e annunci
Le imbarcazioni che trasportano passeggeri possono trasmettere annunci pubblicitari per le gite in mare solo due volte al giorno, per un massimo di 2 minuti, nelle fasce 10:30-12:00 e 17:30-18:30.
Sanzioni e controlli
Il mancato rispetto dell’ordinanza comporta sanzioni amministrative pecuniarie significative:
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Da 516 € a 5.164 € per assenza di adempimenti o autorizzazioni.
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Da 500 € a 20.000 € per violazione degli orari o dei limiti di rumorosità (ai sensi della L. 447/1995).
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Sanzione accessoria: L’immediata cessazione dell’attività illecita e, nei casi più gravi, la denuncia penale per disturbo del riposo (Art. 659 C.P.).