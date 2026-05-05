Ordinanza rumori e quiete pubblica: ecco le regole

Regole e orari per la quiete pubblica a Cesenatico: l’ordinanza 2026

Il Comune di Cesenatico ha emanato la nuova ordinanza n. 148 del 5 maggio 2026, che disciplina le attività rumorose e la tutela della quiete pubblica. Il provvedimento nasce per bilanciare l’attrattività turistica della costa con il diritto alla salute e al riposo dei cittadini e dei turisti.